Lancio del nuovo razzo americano rinviato all'8 gennaio

L'attesissimo lancio del nuovo razzo americano Vulcan Centaur è stato rinviato dalla vigilia di Natale all'8 gennaio, secondo la United Launch Alliance (ULA), la società dietro il suo sviluppo. Sebbene gli intoppi tecnici abbiano causato il ritardo, il CEO di ULA, Tory Bruno, ha espresso fiducia nelle recenti prove generali sulla rampa di lancio.

Uno degli aspetti più significativi di questo lancio è il lander lunare privato che trasporterà Vulcan Centaur. Sviluppato dalla startup Astrobotic, questo lander ha il potenziale per diventare il primo velivolo privato ad atterrare sulla Luna, nonché il primo robot americano ad atterrare dalla conclusione del programma Apollo nel 1972. Bruno ha descritto questa missione come un passo cruciale verso ritorno sulla Luna, eventualmente con la presenza umana.

L'inclusione di un solo carico utile è un risultato degno di nota, ma il fatto che questo carico utile raggiunga la superficie della Luna è ancora più straordinario. Bruno ha sottolineato l'importanza di questo traguardo e la fiducia che hanno nel design del razzo.

Il prossimo lancio, denominato Cert-1, avrà luogo presso la base di lancio di Cape Canaveral in Florida, sotto la giurisdizione della US Space Force. Tuttavia, a causa di alcuni problemi di routine con il sistema di terra individuati durante le recenti prove generali, il volo della vigilia di Natale non è più possibile. La nuova finestra di lancio è fissata per l’8 gennaio.

Oltre al lander lunare, Vulcan Centaur trasporterà anche i resti cremati di diversi individui associati all'amata serie "Star Trek", tra cui il suo creatore Gene Roddenberry e l'attrice Nichelle Nichols, che ha interpretato l'iconico personaggio Uhura. Inoltre, un campione del DNA di Bruno verrà portato nello spazio, aggiungendo un tocco personale a questa missione rivoluzionaria.

Vulcan Centaur è il successore di ULA dei razzi Atlas V e Delta IV ed è specificamente progettato per trasportare carichi utili fino a 27.2 tonnellate in orbita bassa. Questa capacità lo mette alla pari con il Falcon 9 di SpaceX, evidenziando la competitività e il potenziale di questo nuovo rivoluzionario razzo americano.