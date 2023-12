Nuovo razzo americano ritardato a causa di problemi tecnici

By

In un recente annuncio, la società responsabile dello sviluppo del nuovo razzo americano, Vulcan Centaur, ha rivelato che il suo decollo inaugurale è stato ritardato dal 24 dicembre all'8 gennaio. Il rinvio è il risultato di intoppi tecnici dell'ultimo minuto. Nonostante il ritardo, l'amministratore delegato della United Launch Alliance, Tory Bruno, ha espresso fiducia nel design del razzo e ha sottolineato il successo della prova generale sulla rampa di lancio.

L'obiettivo principale di questa missione, denominata Cert-1, è trasportare un lander lunare privato sviluppato dalla startup Astrobotic. Se avesse successo, sarebbe il primo velivolo privato ad atterrare sulla Luna e il primo robot americano ad atterrare sulla superficie lunare dalla conclusione del programma Apollo nel 1972. Bruno ha sottolineato l'importanza di questa missione, affermando che è la primo passo verso il ritorno sulla Luna, eventualmente con la presenza umana.

Oltre al lander lunare, il Centauro Vulcaniano trasporterà i resti cremati di diversi individui associati alla famosa serie “Star Trek”, tra cui il creatore Gene Roddenberry e il membro del cast Nichelle Nichols. Questo straordinario carico includerà anche un campione del DNA di Bruno, mentre esprimeva con ironia la sua eccitazione all'idea di andare nello spazio con i personaggi di “Star Trek”.

Il Vulcan Centaur mira a sostituire i razzi Atlas V e Delta IV della United Launch Alliance. È stato progettato per trasportare carichi utili fino a 27.2 tonnellate in orbita bassa, in modo simile alle capacità del razzo Falcon 9 di SpaceX.

Sebbene il ritardo possa essere deludente, garantire la disponibilità del razzo e affrontare eventuali problemi tecnici è fondamentale per una missione di successo. Il decollo riprogrammato l’8 gennaio è motivo di grande attesa, poiché il Vulcan Centaur muove i primi passi verso il progresso dell’esplorazione spaziale e potenzialmente rimodellando il nostro futuro sulla Luna.