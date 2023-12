SpaceX si prepara a lanciare i rivoluzionari satelliti cellulari Starlink

SpaceX è destinata a fare la storia stasera con il lancio dei primi satelliti cellulari Starlink. La società prevede di inviare in orbita un totale di 21 satelliti, sei dei quali saranno attrezzati per fornire connettività dati a smartphone non modificati a terra, dando accesso a funzionalità globali di messaggistica, chiamate e navigazione senza soluzione di continuità. Questo lancio rivoluzionario rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di SpaceX di rivoluzionare la connettività della rete mobile.

La Federal Communications Commission (FCC) ha recentemente concesso a SpaceX l'autorizzazione per iniziare a schierare i satelliti Direct to Cell Starlink nell'orbita terrestre, seguita dall'autorizzazione temporanea per testare il sistema cellulare Starlink in 25 località negli Stati Uniti. Durante il periodo di test di 180 giorni, SpaceX trasmetterà i dati dai satelliti a 2,000 dispositivi di test a terra, utilizzando lo spettro concesso in licenza da T-Mobile.

SpaceX prevede che i suoi satelliti Starlink di prossima generazione agiscano come torri cellulari orbitanti, consentendo una connettività diffusa che si estende oltre le masse terrestri fino ai laghi e alle acque costiere. La società prevede di lanciare circa 840 satelliti con funzionalità direct-to-cell nei prossimi sei mesi, con l'obiettivo di fornire un servizio commerciale entro il 2024.

Nonostante questi progressi, SpaceX attende ancora la piena approvazione da parte della FCC per offrire un servizio commerciale. Le società rivali hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle potenziali interferenze radio causate dal sistema cellulare Starlink. Tuttavia, SpaceX continua a impegnarsi per risolvere queste preoccupazioni e fornire una rete cellulare all’avanguardia agli utenti di tutto il mondo.

Il lancio è previsto per le 9:19 PT dalla California, con una finestra di backup disponibile domani alle 12:37 PT, se necessario. Mentre gli spettatori attendono con impazienza questo evento epocale, il culmine di anni di ricerca e sviluppo ci avvicinerà presto a un futuro di connettività e comunicazione senza precedenti.