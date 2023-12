Esplorare la corsa ai satelliti: implicazioni ambientali e sfide normative

By

Sapevate che attualmente ci sono solo circa 8,000 satelliti attivi in ​​orbita? Tuttavia, le tendenze recenti suggeriscono un aumento significativo delle richieste di satelliti, con i paesi che collettivamente effettuano richieste per oltre un milione di satelliti attraverso più di 300 sistemi separati di più satelliti che lavorano insieme, noti come costellazioni. La domanda sorge spontanea: cosa c'è dietro questa corsa ai satelliti?

Una spiegazione plausibile è che gli operatori satellitari stiano cercando di proteggere le loro scommesse e richiedendo più satelliti di quelli che effettivamente intendono lanciare. In questo modo, potrebbero attirare l’attenzione degli investitori, ottenere un vantaggio competitivo o addirittura vendere porzioni dello spettro radio a scopo di lucro.

Se anche solo una frazione di questi satelliti richiesti venissero lanciati, si creerebbe un’orbita terrestre bassa congestionata con oltre 100,000 satelliti aggiuntivi. Ciò non solo porterebbe ad un aumento delle collisioni tra satelliti, generando pericolosi detriti spaziali, ma comporterebbe anche rischi per il rientro dei satelliti, influenzando potenzialmente il clima e causando danni a persone o aerei. Questi rischi aumenterebbero in modo significativo se gli operatori continuassero a richiedere i satelliti al ritmo attuale.

Ci sono anche indicazioni che alcuni operatori satellitari stiano armeggiando con i numeri per manipolare il sistema. Ad esempio, la società francese E-Space ha richiesto costellazioni per un totale di oltre 337,000 satelliti. Tuttavia, l’amministratore delegato dell’azienda ha menzionato piani per “almeno 30,000 satelliti”, mentre il direttore dello sviluppo prodotto ha fatto riferimento a “solo poche migliaia di satelliti”. Ciò solleva dubbi sull’accuratezza di questi documenti.

Inoltre, ci sono casi di operatori satellitari che approfittano di diverse regole amministrative e tariffe associate alla registrazione dei satelliti in più paesi. SpaceX, ad esempio, ha presentato richieste attraverso gli Stati Uniti, la Norvegia, la Germania e ora Tonga. Tonga, che ha una storia di locazione di slot satellitari a operatori stranieri a scopo di lucro, recentemente è diventata sede della richiesta di SpaceX per 29,998 satelliti nell'ottobre 2023.

Questa crescente corsa ai satelliti presenta sfide normative. L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile del coordinamento dello spettro delle radiofrequenze, ha il compito di supervisionare il coordinamento tra i diversi operatori satellitari. Tuttavia, la portata di questi archivi di megacostellazioni e la suddivisione degli archivi tra diversi stati rendono difficile per l’ITU prevenire le interferenze tra i satelliti.

FAQ

Perché gli operatori satellitari richiedono più satelliti di quelli che intendono lanciare?

Gli operatori possono richiedere più satelliti per attirare investitori, ottenere un vantaggio competitivo o vendere porzioni dello spettro radio a scopo di lucro.

Quali sono i rischi di un’orbita terrestre bassa congestionata?

Un’orbita terrestre bassa congestionata potrebbe portare ad un aumento delle collisioni tra satelliti, generando pericolosi detriti spaziali. Il rientro dei satelliti potrebbe influenzare il clima, mentre i detriti potrebbero comportare rischi per persone o aerei.

I numeri contenuti nei dati satellitari sono accurati?

Ci sono indicazioni che alcuni operatori satellitari potrebbero manipolare i numeri. In alcuni casi, dichiarazioni contraddittorie da parte dei funzionari aziendali sollevano dubbi sull’accuratezza dei documenti depositati.

Come sta affrontando questo problema il panorama normativo?

L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) è responsabile del coordinamento dei depositi di satelliti, ma deve affrontare sfide dovute alla portata dei depositi di megacostellazioni e alla suddivisione dei depositi tra diversi stati. L’ITU potrebbe prendere in considerazione l’accelerazione dei propri processi normativi e l’introduzione di tariffe per scoraggiare le dichiarazioni speculative.

Fonte: The Conversation