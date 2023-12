Il lancio di un razzo SpaceX crea uno straordinario alone di luce nonostante le crescenti preoccupazioni

Riepilogo: il recente lancio di un razzo SpaceX Falcon 9 in Florida ha coinciso con la presenza di un alone luminoso attorno alla luna piena. La foto time-lapse ha catturato la traiettoria del razzo insieme all'anello etereo, creato dal riflesso della luce sui cristalli di ghiaccio nei cirri. Sebbene il lancio in sé non abbia causato l’alone, i precedenti razzi Falcon 9 sono stati associati a vari fenomeni visivi. Mentre il numero crescente di lanci di SpaceX sta lasciando il posto ad alcune fotografie accattivanti, crescono le preoccupazioni sull’impatto sugli astronomi e sull’atmosfera terrestre.

Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato dalla stazione spaziale di Cape Canaveral il 27 novembre, trasportando 23 satelliti Starlink. Mentre il razzo saliva nell'orbita terrestre, veniva accompagnato da una splendida foto in time-lapse che presentava come sfondo il radioso alone lunare. La luce riflessa dai minuscoli cristalli di ghiaccio dei cirri, che si formano ad alta quota, ha dato origine a questo fenomeno affascinante.

Il fotografo Gilbert Plumer è riuscito a catturare la traiettoria infuocata del razzo mentre si librava nel cielo, con l'alone luminoso che creava un'immagine affascinante. Tuttavia, Plumer è preoccupato per la crescente frequenza dei lanci di SpaceX. Egli osserva che l’enorme numero di lanci, attribuibile all’espansione dei satelliti Starlink, ha notevolmente illuminato il cielo notturno, ponendo sfide agli astronomi.

Sebbene il recente lancio non abbia causato direttamente l’alone di luce, i precedenti razzi Falcon 9 sono stati collegati ad altri fenomeni visivi come strisce rosse di luce simile a un’aurora e spirali simili a vortici create dal carburante congelato scaricato dai booster dei razzi.

Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni sull'impatto ambientale delle operazioni di SpaceX. È stato scoperto che i satelliti della costellazione Starlink “perdono” onde radio che interferiscono con la radioastronomia. Inoltre, la questione del sovraffollamento nell'orbita terrestre e il potenziale di collisione dei satelliti durante le tempeste solari hanno attirato critiche.

Mentre SpaceX continua ad espandere la sua presenza nei cieli, l’equilibrio tra il progresso tecnologico e il suo impatto sull’astronomia e sulla sostenibilità ambientale rimane un argomento di dibattito. Sebbene le immagini accattivanti offrano uno sguardo alle meraviglie dell’esplorazione spaziale, è fondamentale affrontare le preoccupazioni e trovare una via armoniosa da seguire.