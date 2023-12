Nuove formazioni nel cielo suscitano domande sull'impatto dei razzi SpaceX

Un fenomeno peculiare ha recentemente attirato l'attenzione di scienziati e osservatori del cielo. I buchi temporanei nell'atmosfera superiore della Terra causati dai razzi SpaceX stanno dando origine a formazioni rosso vivo nel cielo notturno, che ricordano le aurore. Mentre i precedenti lanci di razzi hanno mostrato la luce rossa, queste nuove “aurore di SpaceX” sono uniche nel loro aspetto e nelle potenziali conseguenze.

A differenza delle solite strisce prodotte dai lanci di razzi, queste formazioni sono rosse, sferiche e visibili ad occhio nudo fino a 10 minuti. Gli scienziati hanno stabilito che non si tratta di vere e proprie aurore ma piuttosto di palline rosse brillanti risultanti dall’accensione dei razzi SpaceX nella ionosfera. Questi eventi, osservati da 2 a 5 volte al mese, hanno suscitato l’interesse dei ricercatori che ne stanno attualmente valutando l’impatto.

Uno di questi esempi è stato testimoniato a novembre, quando il secondo stadio di un razzo Falcon 9 ha creato una palla rossa mentre scendeva sulla Terra. L'incendio dei motori del razzo ha causato un buco ionosferico, dando origine alla formazione distinta vista nel cielo. La discesa dei razzi, simile a questi lanci di SpaceX, sta suscitando preoccupazione tra gli scienziati riguardo alla potenziale interferenza con le osservazioni astronomiche.

Poiché SpaceX prevede lanci più frequenti in futuro, gli scienziati prevedono che la frequenza di questi bagliori rossi nel cielo potrebbe aumentare. Ciò solleva interrogativi sul loro impatto sulla scienza astronomica e sui potenziali disagi che potrebbero causare. La comunità scientifica sta valutando attentamente la situazione per comprendere meglio gli effetti a lungo termine.

Per mitigare queste preoccupazioni, la collaborazione e il contributo di SpaceX alla ricerca in corso sono cruciali. Tuttavia, la società non ha risposto alle richieste di commenti in merito.

Man mano che sempre più razzi vengono lanciati nello spazio, diventa sempre più evidente che hanno il potenziale per creare buchi temporanei nella ionosfera terrestre. Questo strato, situato a circa 80-650 km sopra la superficie del pianeta, svolge un ruolo fondamentale nel facilitare le comunicazioni radio sulla Terra. I gas di scarico dei razzi, prevalentemente acqua e anidride carbonica, possono alterare in modo significativo il processo di formazione delle particelle cariche all’interno della ionosfera, come dimostrato da studi precedenti.

Quando si formano questi buchi, possono innescare strisce di luce rossa brillante simili alle aurore. L'esclusivo colore rosso è il risultato della reazione degli ioni di ossigeno con gli elettroni provenienti dallo scarico del razzo. Sono già stati osservati casi, come il lancio del Falcon 9 di SpaceX a luglio e il lancio di un razzo della US Space Force a settembre, dove questi buchi ionosferici hanno fatto brillare il cielo con una debole tonalità rossa.

Nei prossimi mesi e anni, gli scienziati continueranno a monitorare e indagare l’impatto dei lanci di SpaceX sull’atmosfera superiore della Terra, sperando di ottenere una comprensione più profonda di queste nuove formazioni celesti.