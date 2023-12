L'astronauta canadese esprime interesse per l'astronave SpaceX per Moon Trip

In una recente intervista, l'ex astronauta canadese Chris Hadfield ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità di viaggiare sulla luna a bordo della Starship di SpaceX. Noto per aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale nel 2013, Hadfield ha parlato dei progressi nel programma spaziale e della sua curiosità per il nuovo gioco di esplorazione spaziale Starfield.

Sebbene Hadfield abbia ammesso di non aver ancora avuto l'opportunità di interpretare Starfield a causa del suo fitto programma di autore e direttore di compagnie spaziali, ha espresso la sua gratitudine per essere stato incluso come personaggio nel gioco. Tuttavia, il suo obiettivo rimane quello di rendere le astronavi più sicure ed efficienti, attingendo alla sua vasta esperienza come pilota di caccia, pilota collaudatore, ingegnere e astronauta.

In qualità di consulente di SpaceX, Hadfield ha riconosciuto il potenziale dell'astronave ed ha espresso il desiderio non solo di osservarne lo sviluppo, ma anche di avere la possibilità di pilotarla un giorno. Questa affermazione è arrivata in risposta ad una domanda sulla sua volontà di intraprendere un viaggio sulla Luna a bordo della Starship.

Alla domanda sulla sua preferenza tra SpaceX Dragon e Boeing Starliner per un viaggio alla Stazione Spaziale Internazionale, Hadfield ha sottolineato che la migliore astronave è quella con cui stai per lanciarti nello spazio. Ha riconosciuto la natura rischiosa dei viaggi spaziali e ha sottolineato il processo di addestramento e messa a punto dei veicoli per garantire la sicurezza come una delle più grandi gioie dell'essere un astronauta.

Riflettendo sulla sua esperienza a bordo dello Space Shuttle e della Soyuz, Hadfield ha affermato che lo Space Shuttle offriva la migliore opzione per riporre una chitarra grazie alla sua spaziosità. Ha espresso gratitudine per l'inclusione di una chitarra sulla Stazione Spaziale Internazionale e per l'opportunità per gli astronauti di ascoltare musica durante il loro tempo nello spazio.

Infine, Hadfield ha parlato del suo ultimo libro, “The Defector”, traendo ispirazione dal periodo trascorso come pilota nella Royal Canadian Air Force e dalla sua carriera di astronauta. Il libro racconta la storia di un pilota da caccia sovietico che diserta con un MiG-25 durante la guerra dello Yom Kippur e viene portato nell'Area 51.

Mentre il programma spaziale canadese continua ad espandersi, Hadfield ha espresso il suo entusiasmo per i quattro astronauti canadesi attivi e per le loro prossime missioni sulla Luna con Artemis 2 e sulla Stazione Spaziale Internazionale per un volo di lunga durata nel 2024 e 2025.

Con la sua vasta conoscenza ed esperienza, Hadfield rimane una figura influente nel settore spaziale, ispirando e plasmando il futuro dell'esplorazione spaziale.