Acceleratori di particelle naturali: esplorare i misteri dei raggi cosmici ad altissima energia

Nel 1991, l’esperimento Fly’s Eye dell’Università dello Utah fece una scoperta rivoluzionaria. Hanno rilevato il raggio cosmico con la più alta energia mai osservato, a cui è stato dato il soprannome di “particella Oh-My-God”. Questo raggio cosmico aveva un livello energetico che gli astrofisici non riuscivano a spiegare. Ha superato il limite teorico per i raggi cosmici che viaggiano da altre galassie verso la Terra, lasciando gli scienziati perplessi. Le recenti osservazioni dell’esperimento Telescope Array hanno aggiunto un altro strato di mistero a questi raggi cosmici ad altissima energia.

Il 27 maggio 2021, l’esperimento Telescope Array ha rilevato il secondo raggio cosmico di energia estrema più alto mai registrato. Questa particella subatomica aveva un'energia equivalente a far cadere un mattone sulla punta del piede dall'altezza della vita. Il Telescope Array, guidato dall'Università dello Utah e dall'Università di Tokyo, è composto da 507 stazioni di rilevamento della superficie distribuite su 700 km² nel deserto occidentale dello Utah. L'ultimo evento di raggi cosmici ha attivato 23 rilevatori e ha coperto un'area di 48 km².

È interessante notare che la direzione di arrivo di questo raggio cosmico sembrava provenire dal Vuoto Locale, una regione vuota dello spazio confinante con la nostra galassia. Ma ciò che rende questi raggi cosmici ad altissima energia così sconcertanti è la loro origine. Secondo John Matthews, co-portavoce del Telescope Array, queste particelle non dovrebbero essere influenzate dai campi magnetici e dovrebbero essere rintracciabili fino alla loro sorgente nel cielo. Tuttavia, sia la particella Oh-My-God che questa nuova particella sfidano questa aspettativa. Non c’è nulla di sufficientemente energetico nelle loro traiettorie tracciate per giustificare la loro produzione.

In un recente studio pubblicato sulla rivista Science, i ricercatori valutano le caratteristiche di questi raggi cosmici ad altissima energia e propongono che potrebbero seguire la fisica delle particelle sconosciuta alla scienza. Hanno persino chiamato la nuova particella Amaterasu, in onore della dea del sole nella mitologia giapponese. Sebbene questi eventi sembrino provenire da diverse parti del cielo, condividono il filo conduttore di essere fenomeni ad altissima energia.

Comprendere le origini e la natura di questi raggi cosmici ad altissima energia è fondamentale poiché forniscono preziose informazioni sia sull’astrofisica che sulla fisica fondamentale. Questi raggi cosmici sono come echi di violenti eventi celesti che scagliano materia subatomica spogliata attraverso l’universo a velocità prossime alla luce. Le particelle zigzagano attraverso i campi elettromagnetici, rendendole difficili da rintracciare. Solo gli eventi celesti più potenti possono produrre questi raggi cosmici ad altissima energia.

FAQ:

D: Cosa sono i raggi cosmici ad altissima energia?

R: I raggi cosmici ad altissima energia sono le particelle con la più alta energia osservate nell'universo, con energie fino a 1020 elettronvolt (eV). Hanno implicazioni sia per l’astrofisica che per la fisica fondamentale.

D: Perché i raggi cosmici ad altissima energia sono difficili da tracciare?

R: A causa della loro carica, la traiettoria di volo di queste particelle assomiglia a una pallina in un flipper, rendendo difficile tracciarne la traiettoria. Inoltre, anche i raggi cosmici ad alta energia vengono distorti dal fondo delle microonde, complicandone ulteriormente il tracciamento.

D: Cosa sono gli acceleratori di particelle naturali?

R: Gli acceleratori di particelle naturali sono violenti eventi celesti che riducono la materia alle sue strutture subatomiche e la spingono attraverso l'universo a velocità vicine alla luce. Questi eventi generano raggi cosmici ad altissima energia.