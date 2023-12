Nuovi approfondimenti su "The Brick": svelare i segreti della formazione stellare

Riepilogo: Un recente studio condotto dall'astronomo dell'Università della Florida Adam Ginsburg ha fornito preziose informazioni su una misteriosa regione oscura conosciuta come "The Brick" situata al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Questa nube di gas turbolento incuriosisce da tempo gli scienziati a causa delle sue proprietà uniche che ostacolano la formazione di nuove stelle. Utilizzando il potente James Webb Space Telescope (JWST), i ricercatori hanno scoperto una concentrazione inaspettatamente alta di monossido di carbonio (CO) congelato all’interno di The Brick, sfidando così le nozioni esistenti sui processi di formazione stellare nella regione.

Per anni “The Brick” è rimasto un enigma, alimentando vivaci dibattiti tra gli esperti della comunità scientifica. Tuttavia, alla luce delle recenti scoperte, questa regione è diventata un punto focale della ricerca, spingendo gli scienziati a riconsiderare le teorie esistenti sulla formazione stellare.

Spiegando il significato di questa svolta, Adam Ginsburg sottolinea: “Con JWST, ora abbiamo la capacità di esaminare le molecole in forma solida, mentre le nostre osservazioni precedenti erano limitate agli stati gassosi. Questa nuova prospettiva ci fornisce una comprensione più completa della distribuzione e del trasporto delle molecole”.

Gli studi precedenti si basavano prevalentemente sull’analisi del gas CO attraverso la luce emessa. Tuttavia, questo approccio si è rivelato limitante, poiché richiedeva un’intensa luce stellare e gas caldo per tracciare la distribuzione del ghiaccio di COXNUMX all’interno di The Brick. Utilizzando una metodologia alternativa, i ricercatori sono stati in grado di espandere le loro indagini per includere oltre diecimila stelle, presentando preziose informazioni sulle caratteristiche del ghiaccio interstellare.

Queste recenti scoperte sono fondamentali per svelare le origini delle molecole all’interno del nostro Sistema Solare. Si ritiene che un tempo queste molecole fossero rinchiuse all'interno di minuscoli granelli di polvere, formando successivamente corpi celesti come pianeti e comete. Questi risultati rappresentano semplicemente la punta dell’iceberg, poiché i ricercatori intendono continuare le loro esplorazioni dei ghiacci celesti attraverso ulteriori osservazioni con JWST.

Adam Ginsburg conclude: “Utilizzando la spettroscopia, possiamo misurare le quantità relative di CO, acqua, CO2 e molecole complesse, il che fornisce uno sguardo sulla progressione della chimica nel tempo all’interno di queste nubi di gas”.

Questo studio innovativo, intitolato “CO Absorption in the Galactic Center Cloud G0.253+0.015”, pubblicato su The Astrophysical Journal, costituisce un significativo trampolino di lancio nella scoperta dei misteri della formazione stellare, aprendo la strada a futuri progressi nella nostra comprensione di l'universo.