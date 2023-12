Nuove scoperte: molecole organiche complesse trovate nelle giovani protostelle

Gli scienziati hanno fatto scoperte rivoluzionarie nella loro ricerca degli elementi costitutivi della vita nell’universo. Utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST), gli astronomi hanno rilevato molecole organiche complesse (COM) chiamate iCOM nelle giovani protostelle. Questi iCOM, che includono alcoli semplici, esteri, nitrili ed eteri, forniscono informazioni cruciali sul potenziale della vita oltre la Terra.

Le osservazioni facevano parte del programma JWST Observations of Young protoStars (JOYS+), che si concentrava sull’esame di 30 giovani stelle. Analizzando la protostella di massa elevata NGC 1333 IRAS 2A e la protostella di massa ridotta IRAS 23385+6053, i ricercatori hanno confermato la presenza di iCOM in queste regioni di formazione stellare. Ciò suggerisce che gli iCOM potrebbero essere presenti anche nei dischi protoplanetari che eventualmente si formano attorno a queste giovani stelle. Se questi dischi danno origine a pianeti rocciosi, allora esiste un percorso plausibile affinché le molecole organiche complesse contribuiscano al potenziale per la vita su questi pianeti.

Precedenti osservazioni effettuate con radiotelescopi avevano già rilevato alcuni iCOM nei nuclei caldi e nei corinos caldi, che sono densi ammassi nelle regioni di formazione stellare. Tuttavia, gli strumenti avanzati del JWST hanno consentito agli scienziati di approfondire ulteriormente il rilevamento di queste molecole. Gli strumenti MIRI e MRS hanno consentito l'identificazione dei COM dei grani ghiacciati, compresi i composti contenenti ossigeno. L'ossigeno è della massima importanza nella chimica della vita poiché è un componente fondamentale dell'acqua.

I risultati non solo fanno luce sulla formazione e sull’evoluzione delle COM, ma offrono anche importanti implicazioni per l’abitabilità degli esopianeti. Gli ingredienti molecolari della vita trascorrono una notevole quantità di tempo come composti ghiacciati che diventano più complessi nel tempo. Il database dei ghiacci dell'Università di Leiden, sviluppato in previsione del lancio del JWST, fornisce preziosi spettri infrarossi per gli analoghi del ghiaccio astrofisico. Tracciando gli elementi costitutivi della vita mentre si formano ed evolvono, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione della complessità chimica delle regioni di formazione stellare e della sua potenziale influenza sull’abitabilità dei pianeti.

Nel loro articolo, i ricercatori hanno sottolineato l’importanza intrinseca dello studio dei COM per i futuri sistemi esoplanetari, poiché questi materiali potrebbero promuovere l’abitabilità planetaria una volta presenti nei sistemi planetari primitivi. Queste scoperte, che saranno presto pubblicate su Astronomy and Astrophysicals, ci portano un passo avanti verso la svelazione dei misteri della vita nel cosmo.