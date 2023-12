L'astronauta Andreas Mogensen cattura il raro fenomeno "Red Sprite" dalla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta Andreas Mogensen ha recentemente catturato una splendida foto e un video timelapse di un raro fenomeno di fulmini noto come "folletto rosso" dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo straordinario evento si è verificato mentre la ISS stava orbitando attorno alla Terra a un'altitudine di quasi 250 miglia, effettuando circa 16 viaggi attorno al nostro pianeta ogni giorno.

Usando la telecamera Davis della ISS, Mogensen ha avvistato un temporale che si stava scatenando sulla superficie terrestre e ha subito colto l'occasione per documentare lo sprite rosso. Questi sprite sono classificati come eventi luminosi transitori (TLE) e appaiono come esplosioni di luce sopra temporali altamente attivi. Si formano tipicamente tra 40 e 80 chilometri (da 24 a 48 miglia) sopra il livello del suolo.

Mogensen ha condiviso l'immagine accattivante su X (ex Twitter) e ha descritto lo sprite rosso come un elemento affascinante dello straordinario mondo oltre le nuvole. Ha anche sottolineato che gli spiriti rossi diventano visibili dopo che il tuono ha colpito, apparendo molto più in alto nell'atmosfera.

La telecamera Davis della ISS, che funziona in modo simile all'occhio umano e rileva i cambiamenti di contrasto, ha svolto un ruolo significativo nel catturare questo evento straordinario. Olivier Chanrion, scienziato capo dell'esperimento e ricercatore senior presso DTU Space, ha espresso il suo entusiasmo per il filmato, descrivendo le immagini di Mogensen come "fantastiche". Chanrion ha anche elogiato la fotocamera Davis per la sua elevata risoluzione temporale, che consente di catturare rapidi processi di fulmini.

Andreas Mogensen risiede sulla Stazione Spaziale Internazionale da agosto e dedica i suoi sabati a fotografare la Terra dal modulo Cupola. Il suo impegno nel catturare questi momenti incredibili ci consente di acquisire una comprensione più profonda dei fenomeni unici e maestosi che si verificano oltre l'atmosfera del nostro pianeta.

(Fonte: segnalazioni da più fonti)