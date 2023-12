Ariane è sempre più vicina al debutto mentre le prove con l'abito bagnato si rivelano riuscite

By

Ariane 6, il prossimo veicolo di lancio dell'Agenzia spaziale europea (ESA), ha raggiunto un traguardo significativo nel suo percorso verso il suo primo volo. Una prova generale condotta il 23 novembre ha testato la prontezza della navicella simulando un conto alla rovescia completo, il rifornimento di carburante e un'accensione di 7 minuti del motore principale dello stadio principale. L'ESA ha pubblicato un video timelapse che cattura i momenti salienti del test, mostrando il lancio del razzo, il fuoco caldo e altre procedure essenziali per il lancio.

La prova in costume si è svolta presso lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Si trattava di spostare la baia di lancio mobile dell'Ariane 6 lontano dal razzo e dalla piattaforma di lancio, proprio come si farebbe durante un lancio vero e proprio. Gli equipaggi di terra hanno quindi completato un conto alla rovescia simulato per garantire la disponibilità del veicolo di lancio.

Durante il test, lo stadio centrale dell'Ariane 6 ha bruciato 165 tonnellate (150 tonnellate) di una miscela di idrogeno e ossigeno liquido super-refrigerato, alimentando il suo singolo motore Vulcain 2.1. Tuttavia, i propulsori a propellente solido, che possono essere equipaggiati sul razzo durante il lancio, non sono stati attivati ​​durante questo particolare test. Il secondo stadio dell'Ariane 6, che monta un motore Vinci più piccolo, sarà sottoposto a un test a fuoco caldo a dicembre.

L'Ariane 6 è destinato a sostituire l'Ariane 5 europeo, che ha avuto il suo lancio finale nel luglio di quest'anno. Originariamente previsto per essere operativo nel 2020, lo sviluppo di Ariane 6 ha subito ritardi, lasciando temporaneamente l'Europa senza il suo veicolo di lancio dedicato. Dopo aver completato con successo le prove generali, l'ESA prevede che il primo lancio di Ariane 6 avrà luogo nel 2024, segnando un progresso significativo nel contributo dell'Europa all'esplorazione spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è una prova generale bagnata?

Una prova generale è un test condotto prima del lancio vero e proprio di un razzo per verificare la prontezza del veicolo spaziale e del suo equipaggio di terra. Implica un conto alla rovescia simulato, il rifornimento di carburante e l'accensione del motore per valutare le prestazioni del veicolo di lancio.

Quando è previsto il primo lancio di Ariane 6?

Dopo il successo delle prove generali, l'Agenzia spaziale europea (ESA) prevede di lanciare Ariane 6 nel 2024, sostituendo l'Ariane 5 come principale veicolo di lancio europeo.

Che carburante utilizza l'Ariane 6?

L'Ariane 6 utilizza una miscela di idrogeno e ossigeno liquido super-refrigerato come carburante per il motore Vulcain 2.1 del suo stadio principale. Questi propellenti forniscono la spinta necessaria per l'ascesa del razzo nello spazio.