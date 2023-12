Un nuovo studio rivela approfondimenti sulla formazione di goccioline microfluidiche

Gli scienziati della Tokyo Tech hanno condotto uno studio per comprendere la fisica dietro la generazione di goccioline nei dispositivi microfluidici post-array. Attraverso una serie di esperimenti, i ricercatori hanno acquisito importanti informazioni su come questi dispositivi possono produrre emulsioni uniformi con potenziali applicazioni in vari campi come la chimica analitica, la biologia, la medicina, i cosmetici e la scienza dei materiali.

Le emulsioni sono miscele di due liquidi insolubili, dove un liquido esiste sotto forma di piccole goccioline disperse nell'altro. Le emulsioni sono ampiamente utilizzate nella vita di tutti i giorni, dal latte e burro alle creme per il viso e alle vernici. Nelle applicazioni di laboratorio, inclusa la ricerca biomedica e la scienza dei materiali, gli scienziati cercano di creare emulsioni monodisperse, in cui le goccioline hanno dimensioni simili e sono disperse uniformemente.

La microfluidica è emersa come un approccio promettente per la produzione di emulsioni monodisperse ad alto rendimento, con dispositivi post-array microfluidici particolarmente attraenti. Questi dispositivi utilizzano una serie di perni distanziati per rompere le goccioline esistenti, ottenendo un'emulsione più uniforme. Tuttavia, la fisica dettagliata di questi dispositivi non è stata ben compresa.

Il gruppo di ricerca della Tokyo Tech ha studiato il modo in cui la progettazione e i parametri operativi influenzano le caratteristiche delle emulsioni nei dispositivi post-array. Hanno analizzato sperimentalmente gli effetti della portata, della viscosità, della proporzione dei liquidi in ingresso, nonché dei materiali e della geometria della matrice di montanti. Producendo dispositivi microfluidici personalizzati e utilizzando videocamere ad alta velocità e analisi delle immagini, il team ha quantificato con precisione la dimensione delle goccioline e ne ha osservato la formazione.

Una scoperta importante è stata che il numero capillare effettivo (Caeff) ha svolto un ruolo significativo nella dimensione e nell’uniformità delle goccioline. Il team ha scoperto che quando Caeff superava un particolare valore soglia, le variazioni delle dimensioni delle goccioline aumentavano. Hanno inoltre identificato due distinte modalità di rottura delle goccioline, simili a quelle osservate nelle giunzioni a T microfluidiche.

Nel complesso, questo studio fornisce una comprensione più approfondita della fisica alla base dei dispositivi post-array, che può portare a prestazioni e applicabilità migliorate. I risultati contribuiscono allo sviluppo di processi di emulsionificazione ad alta produttività, ad alta frazione, robusti e continui. Questa conoscenza ha il potenziale per far avanzare vari settori, tra cui cosmetici, vernici, sintesi chimica, sintesi di materiali, biologia e medicina.