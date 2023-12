Un nuovo studio esplora la misteriosa connessione tra meccanica quantistica e relatività generale

In uno studio innovativo recentemente pubblicato su “Nature Reviews Physics”, i ricercatori dell'UBC Okanagan, guidati dal dottor Mir Faizal, stanno esplorando territori inesplorati tentando di fondere la teoria della relatività generale di Einstein con la meccanica quantistica. Questo approccio pionieristico mira a fornire nuove intuizioni sulla natura del tempo e dello spazio, sfidando la nostra comprensione convenzionale dell’universo.

Tradizionalmente, l’universo è stato spiegato attraverso due lenti separate: la relatività generale su scala macroscopica e la meccanica quantistica su scala microscopica. Tuttavia, colmare il divario tra questi due ambiti si è rivelata una sfida significativa per i fisici. Il dottor Faizal spiega: “I fisici sostengono da tempo che qualsiasi teoria che comprenda sia la meccanica quantistica che la relatività generale non può emergere dallo spazio e dal tempo”.

Per rendere più tangibili questi concetti astratti, i ricercatori si sono rivolti a un’analogia inaspettata: l’acqua. L'acqua, costituita da singole molecole, può assumere varie forme, come un vortice quando viene drenata. Tuttavia, su scala delle singole molecole, tale forma non esiste. Allo stesso modo, secondo il dottor Faizal, la forma geometrica dello spazio e del tempo è emergente e non è conforme alle nozioni tradizionali di esistenza nello spazio e nel tempo.

L’analogia con l’acqua fornisce un quadro per comprendere come lo spazio e il tempo possano sorgere in una teoria che va oltre questi parametri. Il dottor Faizal afferma: “Qualsiasi tentativo di costruire la gravità quantistica suggerisce che lo spaziotempo emergerebbe da qualcosa che non esiste né nello spazio né nel tempo. Quindi, ora stiamo osservando una teoria fisica che va oltre lo spazio e il tempo”.

Utilizzando l'acqua come guida, i ricercatori sperano di ottenere ulteriori informazioni sull'emergere dello spazio e del tempo, in particolare in relazione ai buchi neri. Questo team interdisciplinare comprende scienziati dell’Università di York nel Regno Unito, dell’Istituto Nazionale di Ottica in Italia e dell’Università Jamia Millia Islamia in India.

Questo studio segna un significativo passo avanti nella nostra comprensione del tessuto fondamentale dell’universo, fornendo una nuova prospettiva sulla misteriosa relazione tra meccanica quantistica e relatività generale. Man mano che i ricercatori continuano la loro esplorazione, i confini della nostra conoscenza vengono costantemente ampliati, portando a nuove entusiasmanti frontiere nella fisica.