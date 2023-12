Sostenere astronomi culturalmente diversi: un'intervista con Ashley Walker

In una recente intervista, Ashley Walker, presidente di Black in Astro (BiA) e dottoranda presso la Howard University, ha discusso la missione e gli obiettivi dell'organizzazione, nonché la loro partnership con la League of Underrepresented Minoritized Astronomers (LUMA) per lo spazio di ritrovo del Villaggio Arcobaleno.

Black in Astro, fondata dall'amore e dalla compassione per i neri, mira a supportare continuamente le persone nel campo dell'astronomia e dei campi correlati. La loro missione si estende oltre il mondo accademico, abbracciando artisti, ingegneri aerospaziali e chiunque si identifichi con la cultura. L'organizzazione valorizza l'inclusività e si impegna a dare potere ai neri in tutto il mondo.

La partecipazione alle riunioni dell'American Astronomical Society (AAS) è una parte cruciale della strategia di Black in Astro per raggiungere i propri obiettivi. L’AAS è stato un forte sostenitore della propria missione, soprattutto nel promuovere la diversità e l’inclusione. L'incontro di quest'anno è particolarmente emozionante, poiché si svolge in una città nera per la prima volta in due decenni. Il sostegno dell'AAS a organizzazioni come CSMA e i loro sforzi per connettere le persone di colore sono stati determinanti nel promuovere un ambiente accogliente e inclusivo.

La partnership tra Black in Astro e LUMA per il Rainbow Village è stata una collaborazione gioiosa. Il Villaggio Arcobaleno promette tutoraggio, comunità e divertimento per gli individui neri e marroni e i loro alleati. Anche se i dettagli specifici sono ancora in fase di definizione, l'attesa per il prossimo incontro è alta.

Ashley Walker ha incoraggiato le persone a rimanere in contatto con Black in Astro seguendola sui social media (@that_astro_chic). Inoltre, parlerà alla prossima conferenza AGU, discutendo del suo lavoro con gli astronomi neri. Black in Astro ospiterà anche una cena presso l'Università del Michigan, organizzata dal vicepresidente Caprice Phillips. Inoltre, Ashley terrà una sessione di astronomia per i college e le università storicamente nere (HBCU) in occasione dell'incontro dell'AAS.

In conclusione, Black in Astro sta facendo passi da gigante nel promuovere la diversità e l’inclusione in astronomia. Attraverso le loro partnership, eventi e presenza alle conferenze, stanno creando spazi che celebrano e supportano gli astronomi culturalmente diversi e i loro alleati.