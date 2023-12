Nuove scoperte sulle galassie nane in orbita attorno alla Via Lattea

Un recente studio che utilizza i dati della missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea ha gettato nuova luce sul destino delle galassie nane che orbitano attorno alla Via Lattea. Contrariamente a quanto si credeva, queste galassie nane non sono satelliti a lungo termine della Via Lattea, ma piuttosto arrivi tardivi che alla fine vengono distrutti quando si avvicinano troppo alla nostra enorme galassia.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di Gaia per identificare i resti galattici all’interno della Via Lattea che hanno avuto origine da galassie più piccole che sono state inghiottite. Attraverso questa analisi, hanno scoperto che la maggior parte dei resti di galassie nane sono entrati nella Via Lattea negli ultimi 3 miliardi di anni. Tuttavia, dopo la collisione con la nostra galassia, queste galassie nane hanno subito cambiamenti strutturali significativi e hanno perso gran parte del loro gas a causa della turbolenza creata dalla collisione.

Una scoperta interessante emersa dallo studio è la mancanza di materia oscura nelle galassie nane che sono state assorbite dalla Via Lattea. Secondo la fisica classica, queste galassie avrebbero dovuto contenere quantità significative di materia oscura, che avrebbe contribuito a mantenere la loro struttura anche dopo essere state inglobate nella Via Lattea. Il fatto che queste galassie fossero prive di materia oscura implica che anche le galassie nane che attualmente orbitano attorno alla Via Lattea probabilmente saranno carenti di materia oscura e potrebbero affrontare un destino simile di essere assorbite dalla nostra galassia.

Questi risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti sulla longevità delle galassie nane in orbita attorno alla Via Lattea. In precedenza si credeva che queste galassie potessero orbitare per miliardi di anni a causa del loro ricco contenuto di materia oscura. Tuttavia, la nuova ricerca suggerisce che queste galassie sopravvivono solo per un periodo relativamente breve prima di essere distrutte e assorbite.

Stimare il contenuto di materia oscura delle galassie nane assorbite è un compito impegnativo poiché la materia oscura è invisibile e non rilevabile. I cambiamenti nelle velocità e nelle orbite delle stelle in queste galassie dovuti alle interazioni con gli oggetti della Via Lattea rendono difficile misurare con precisione il loro contenuto di materia oscura.

Anche se i ricercatori sperano che metodi alternativi possano fornire informazioni sul contenuto di materia oscura di queste galassie assorbite, per ora i misteri che circondano il destino delle galassie nane in presenza dell’intensa gravità della Via Lattea rimangono irrisolti. Ulteriori studi e dati osservativi saranno cruciali per svelare le complessità di queste interazioni e comprendere il ruolo della materia oscura nella sopravvivenza delle galassie nane.