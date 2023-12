Nuove intuizioni sulla misteriosa nuvola di mattoni nella nostra galassia

Un nuovo studio sulla nuvola di polvere a forma di scatola conosciuta come “il Mattone” rivela dettagli sorprendenti sulla sua composizione, approfondendo il mistero che circonda questo oggetto sconcertante. Gli scienziati sono stati a lungo sconcertati dalla mancanza di formazione stellare all’interno della densa nube, date le sue enormi dimensioni e densità. Tuttavia, recenti osservazioni effettuate con il telescopio spaziale James Webb hanno scoperto un nuovo componente nella composizione del mattone: il monossido di carbonio congelato.

Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal, mostra che il mattone contiene una quantità significativamente maggiore di monossido di carbonio di quanto precedentemente previsto. Questa scoperta mette in discussione i modelli esistenti di formazione stellare e potrebbe avere implicazioni drammatiche per lo studio delle nubi scure nel centro della Via Lattea. La presenza di ghiaccio di monossido di carbonio suggerisce che il mattone non è costituito solo da gas ma contiene anche particelle di polvere dove avviene il congelamento.

L'autore principale Adam Ginsburg, astronomo dell'Università della Florida, spiega che questa scoperta avvicina gli scienziati alla comprensione della distribuzione della massa all'interno del Mattone. Tuttavia, solleva anche nuove domande sulle origini del ghiaccio di monossido di carbonio e sul perché la formazione stellare non avviene come previsto. Inoltre, caratteristiche peculiari come creste e filamenti all'interno del mattone rimangono inspiegabili.

Nel settembre 2022, Ginsburg e il suo team hanno ottenuto dati dal telescopio Webb, che ha richiesto un’ampia pulizia e riorientamento per allinearli con le mappe celesti esistenti. Hanno scoperto che l'eccesso di monossido di carbonio nel mattone faceva sì che le immagini osservate apparissero con un colore errato.

L’esistenza di ghiaccio di monossido di carbonio nel Mattone potrebbe avere implicazioni di vasta portata che vanno oltre lo studio di questa specifica nube. La dottoressa Natalie Butterfield, assistente scienziata presso l'Osservatorio nazionale di radioastronomia, suggerisce che la comprensione di questo fenomeno potrebbe rivoluzionare la ricerca sul centro galattico, influenzando varie aree di studio come le supernovae e la stima della massa delle nubi.

L’origine del ghiaccio di monossido di carbonio rimane un enigma. Potrebbe essere dovuto alla temperatura più fredda delle particelle di polvere all'interno del mattone o al congelamento dell'acqua, che intrappola il monossido di carbonio. Sono necessarie ulteriori indagini per svelare questi misteri e acquisire una comprensione completa di questa enigmatica regione della nostra galassia.

Lo studio del ghiaccio all’interno del Mattone non solo fa luce sulla formazione delle stelle nella nostra galassia, ma ha anche implicazioni per la comprensione del nostro sistema solare e della Terra. La scoperta del monossido di carbonio congelato apre nuove strade di ricerca ed esplorazione dei segreti dell'universo.