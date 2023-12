L'incredibile impatto dei brillamenti solari sull'atmosfera terrestre

Molteplici esplosioni sul sole questa settimana hanno inviato onde d'urto attraverso la comunità scientifica, con almeno tre esplosioni di plasma dalla corona solare che sfrecciano verso la Terra. Queste espulsioni di massa coronale (CME) hanno il potenziale per fondersi, creando una CME di grandi dimensioni in grado di innescare una forte tempesta geomagnetica e uno spettacolo mozzafiato di aurora boreale visibile negli Stati Uniti settentrionali e in Europa. L'attesa per giovedì o venerdì è palpabile mentre aspettiamo con impazienza questo spettacolo celeste.

Le tempeste solari, pur affascinando, possono anche distruggere la nostra infrastruttura tecnologica. Tuttavia, gli esperti ci assicurano che questa tempesta in arrivo non è tra quelle catastrofiche. Ryan French, fisico solare presso il National Solar Observatory, ha spiegato che, sebbene la tempesta possa causare lievi interruzioni alle industrie di nicchia, non porrà alcuna grave minaccia tecnologica.

Mentre ammiriamo la potenza del sole, è importante comprendere la sequenza temporale di questi eventi cosmici. I brillamenti solari rilasciano esplosioni di radiazioni elettromagnetiche che raggiungono la Terra in soli otto minuti. D’altro canto, le CME impiegano un po’ più tempo, in genere due o tre giorni, per raggiungere il nostro pianeta. Recenti immagini satellitari hanno mostrato una nuvola di alone che si espande lontano dal sole, indicando che il plasma è diretto direttamente verso di noi.

Il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration prevede che questa CME potrebbe causare una tempesta geomagnetica G2 moderata. Questa classificazione delle tempeste indica potenziali inneschi di tensione di allarme e danni al trasformatore nei sistemi di alimentazione ad alta latitudine. Inoltre, l’aurora potrebbe essere visibile fino a New York e Idaho.

Tuttavia, l’entusiasmo non finisce qui. Il brillamento solare di martedì ha il potenziale per fondersi con alcune altre CME, risultando in quella che gli esperti chiamano una CME “cannibale”. Se ciò accadesse, potremmo sperimentare una forte tempesta geomagnetica G3, con interruzioni intermittenti della navigazione satellitare e delle comunicazioni radio ad alta frequenza. Inoltre, l’aurora boreale potrebbe illuminare i cieli fino all’Illinois e all’Oregon.

FAQ:

D: Quanto tempo impiegano i brillamenti solari e le CME a raggiungere la Terra?

R: I brillamenti solari arrivano entro circa otto minuti, mentre le CME solitamente impiegano due o tre giorni.

D: Qual è l'impatto di una tempesta geomagnetica G2?

R: Una tempesta G2 può causare allarmi di tensione nei sistemi di alimentazione ad alta latitudine e danni al trasformatore. Potrebbe anche far sì che l’aurora sia visibile fino all’estremo sud di New York e Idaho.

D: Cos'è un'ECM “cannibale”?

R: Una ECM “cannibale” si verifica quando più ECM si fondono in un evento più grande e potente.

D: Quali sono i potenziali disagi causati da una tempesta geomagnetica G3?

R: Una tempesta G3 può provocare interruzioni intermittenti della navigazione satellitare e delle comunicazioni radio ad alta frequenza. Può anche produrre aurore boreali visibili fino all'Illinois e all'Oregon.

D: Ci sono esempi recenti di spettacolari aurore causate da tempeste geomagnetiche?

R: Sì, all’inizio di questo mese, una tempesta geomagnetica G3 ha fornito spettacoli di aurore mozzafiato vicino al confine tra Stati Uniti e Canada, con un debole bagliore visibile fino al Texas e alla Carolina del Nord.