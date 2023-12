Una nuova ricerca rivela il potenziale impatto della meteorologia spaziale sulla segnalazione ferroviaria

Un recente studio condotto da ricercatori della Lancaster University nel Regno Unito ha evidenziato i potenziali rischi che le tempeste meteorologiche spaziali potrebbero comportare per i sistemi di segnalamento ferroviario. Basandosi sui dati di Network Rail, gli operatori delle infrastrutture ferroviarie della Gran Bretagna, e utilizzando la modellazione delle correnti geomagneticamente indotte (GIC), i ricercatori hanno scoperto che queste tempeste potrebbero causare malfunzionamenti nella segnalazione ferroviaria, compresi i cosiddetti guasti del "lato sbagliato".

Cameron Patterson, un dottorato di ricerca al quarto anno. studente della Lancaster University, ha spiegato che in determinati scenari, gli effetti della meteorologia spaziale potrebbero far sì che i segnali diventino verdi quando dovrebbero essere rossi. Ciò potrebbe potenzialmente portare a collisioni se non adeguatamente affrontato. Il team di ricerca ha scoperto che tali fallimenti dal lato sbagliato potrebbero verificarsi più frequentemente di quanto si credesse in precedenza, con la possibilità che tali incidenti si verifichino ogni 10-20 anni.

Lo studio si è concentrato su due tratte ferroviarie elettrificate nel Regno Unito: la sezione da Preston a Lancaster della West Coast Main Line e la linea da Glasgow a Edimburgo. Questi percorsi sono stati selezionati perché utilizzano circuiti di binario in corrente continua, che studi precedenti hanno suggerito potrebbero essere particolarmente vulnerabili agli impatti della meteorologia spaziale. Nella valutazione dei rischi potenziali si è inoltre tenuto conto della diversa geologia dei due percorsi.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di comprendere l’intensità dei campi elettrici generati durante le tempeste geomagnetiche come fattore cruciale nella previsione dell’impatto sui sistemi di segnalamento ferroviario. Hanno inoltre evidenziato il ruolo di organizzazioni come lo Space Weather Prediction Center della NOAA e l'US Geological Survey nel monitorare e fornire informazioni essenziali durante gli eventi meteorologici spaziali.

Sebbene lo studio serva da avvertimento sulla vulnerabilità dei sistemi ferroviari alle condizioni meteorologiche spaziali, è importante notare che non tutte le tempeste geomagnetiche interromperanno necessariamente i viaggi ferroviari. I risultati, tuttavia, richiedono una maggiore consapevolezza e preparazione da parte del settore.

Gli autori dello studio hanno rivelato che gli operatori ferroviari del Regno Unito stanno seguendo da vicino la ricerca e si stanno prendendo in considerazione piani per espandere la portata dello studio per includere più linee ferroviarie nel Regno Unito, oltre ad esplorare i potenziali impatti in Canada e negli Stati Uniti. Questa ricerca mira a fornire preziose informazioni e prove scientifiche per contribuire a mitigare i potenziali rischi posti dalla meteorologia spaziale alle infrastrutture ferroviarie di tutto il mondo.