Un nuovo studio mostra il potenziale per la raccolta di molecole organiche dalla luna di Saturno Encelado

Riepilogo: Un recente studio condotto da ricercatori dell'Università della California a San Diego suggerisce che granelli di ghiaccio non danneggiati contenenti aminoacidi possono potenzialmente essere raccolti dai pennacchi di ghiaccio della luna di Saturno Encelado. Lo studio ha utilizzato un apparato fisico per esaminare le collisioni e ha scoperto che gli amminoacidi all’interno dei granelli di ghiaccio potevano sopravvivere a velocità di impatto fino a 9,400 miglia orarie, consentendo ai veicoli spaziali di raccoglierli senza distruggerli. Questa scoperta non ha implicazioni solo per lo studio di Encelado ma anche di altre lune ricche d'acqua, come Europa di Giove.

Gli scienziati sono da tempo incuriositi dalla possibilità di trovare segni di vita nel sottosuolo dell’oceano di Encelado, in particolare nei pennacchi di ghiaccio che si innalzano dalla sua superficie. Tuttavia, raccogliere molecole organiche da questi pennacchi senza danneggiarli è stata una sfida significativa. Questo studio fornisce un raggio di speranza, suggerendo che potrebbe effettivamente essere possibile ottenere granelli di ghiaccio intatti da Encelado e ottenere una chiara comprensione dei composti al loro interno.

L'esperimento prevedeva la creazione di particelle di ghiaccio spingendo l'acqua attraverso un ago ad alta tensione, provocando la frammentazione dell'acqua in minuscole goccioline. Queste goccioline si cristallizzano poi in granelli di ghiaccio entrando nel vuoto. I ricercatori hanno poi sparato i grani induriti attraverso uno spettrometro e li hanno analizzati.

"Abbiamo dimostrato che è possibile raccogliere molecole organiche dai pennacchi di ghiaccio di Encelado senza distruggerli", ha affermato Robert Continetti, uno dei ricercatori coinvolti nello studio. Questa svolta apre entusiasmanti possibilità per missioni future come l’Europa Clipper, che potrebbe potenzialmente raccogliere amminoacidi simili dai granelli di ghiaccio sulla luna di Giove, Europa.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e rappresentano un passo avanti cruciale nella nostra comprensione della vita extraterrestre. Sebbene l’attenzione fosse focalizzata su Encelado, le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre una singola luna nel nostro sistema solare. Fornendo informazioni sulla sopravvivenza degli amminoacidi durante i viaggi spaziali, questi risultati aprono la strada a esplorazioni più estese e alla ricerca della vita in altri ambienti ricchi di acqua.