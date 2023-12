I ricercatori fanno luce sull’enigma dei lampi radio veloci

Gli scienziati del SETI Institute hanno recentemente compiuto progressi significativi nello svelare il misterioso fenomeno dei Fast Radio Bursts (FRB). Queste enigmatiche esplosioni di intense onde radio provenienti dallo spazio hanno incuriosito a lungo gli astronomi e ora, grazie a un’osservazione dettagliata del ricorrente FRB 20220912A, sono emerse nuove intuizioni.

Durante un ampio periodo di osservazione di 541 ore utilizzando l’Allen Telescope Array (ATA) aggiornato, i ricercatori hanno rilevato 35 FRB provenienti dal ripetitore FRB 20220912A. In particolare, tutte e 35 le esplosioni hanno mostrato firme energetiche distintive e sono state concentrate nella porzione inferiore dello spettro di frequenza. Questa scoperta conferma le conoscenze esistenti sugli FRB introducendo anche alcune nuove caratteristiche.

La Dott.ssa Sofia Sheikh, l'autrice principale dello studio, ha espresso entusiasmo per i risultati, affermando: "Stiamo restringendo la fonte degli FRB, ad esempio, a oggetti estremi come le magnetar, ma nessun modello esistente può spiegare tutti i fenomeni proprietà osservate finora”. I risultati dello studio supportano l'idea che nuovi telescopi con capacità uniche, come l'ATA, possano far luce su questi misteri eccezionali nella scienza FRB.

La ricerca, recentemente pubblicata su Monthly Notice della Royal Astronomical Society, ha svelato ulteriori comportamenti intriganti esibiti dagli FRB. I ricercatori hanno scoperto una netta diminuzione della frequenza centrale delle esplosioni durante il periodo di osservazione di due mesi, simile a un inaspettato fischio cosmico. Hanno inoltre identificato una correlazione tra larghezza di banda e frequenza centrale, nonché variazioni nella durata del burst nel tempo.

Sebbene lo studio abbia esplorato potenziali modelli all’interno e tra gli FRB, non è emerso alcun modello distinguibile. Ciò rafforza la natura imprevedibile di questi fenomeni celesti. Tuttavia, le osservazioni hanno consentito ai ricercatori di anticipare un punto di interruzione per le esplosioni più luminose di FRB 20220912A, fornendo informazioni sul suo contributo alla velocità complessiva del segnale cosmico.

L’Allen Telescope Array ha svolto un ruolo fondamentale nel decifrare i misteri degli FRB. Grazie alla sua capacità unica di registrare numerosi canali di frequenza simultaneamente, l'ATA offre controlli istantanei sugli FRB e consente di comprendere meglio il loro comportamento su un ampio spettro. I continui aggiornamenti all’ATA promettono capacità ancora più avanzate, portando a ulteriori progressi nella nostra comprensione degli FRB.

Mentre gli scienziati continuano la loro ricerca per comprendere il cosmo, ogni nuova scoperta ci avvicina a svelare le origini e le caratteristiche di questi accattivanti segnali cosmici.