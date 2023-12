Lo sciame meteorico delle Geminidi: uno spettacolo cosmico

Trama: Lo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà il suo apice nella notte del 15 dicembre, offrendo uno spettacolo abbagliante di stelle cadenti. A differenza della maggior parte degli sciami meteorici causati dalle comete, le Geminidi hanno origine dall'asteroide 3200 Phaethon. Ogni anno che passa, la pioggia diventa più intensa, producendo fino a 150 meteore all'ora. Il momento migliore per osservare questo straordinario fenomeno è tra le 2 e le 3 del mattino, quando si possono vedere strisce di luce in tutto il cielo. Sebbene le meteore di solito appaiano gialle, possono variare di colore. Alle Geminidi segue lo sciame meteorico delle Ursidi, originato dalla cometa 8P/Tuttle.

Ridefinire i fuochi d'artificio cosmici

Preparati per uno spettacolo celestiale mentre la pioggia di meteoriti delle Geminidi abbellisce il cielo notturno. Questo fenomeno annuale raggiunge il suo culmine nella notte del 15 dicembre, offrendo uno spettacolo mozzafiato di stelle cadenti. Piuttosto che essere causati da una cometa, le Geminidi differiscono dagli altri sciami meteorici poiché la loro origine è l'asteroide 3200 Phaethon. Questa roccia spaziale, conosciuta come asteroide Apollo, si avventura più vicino al Sole di qualsiasi altro asteroide identificato.

Mentre il 3200 Phaethon si avvicina al Sole, il calore intenso scioglie il ghiaccio e vaporizza i gas all'interno della roccia, lasciando dietro di sé una scia di detriti. Queste piccole particelle sono sospese nell'orbita dell'asteroide, incrociando il nostro pianeta. Il risultato è un magnifico spettacolo di luci, con meteore che sfrecciano nel cielo in varie direzioni. Mentre le Geminidi producono tipicamente circa 150 meteore all’ora nei cieli sereni, la pioggia sembra intensificarsi ogni anno che passa.

Per assistere a questo evento celeste, basta trovare un posto lontano dall'inquinamento luminoso e alzare lo sguardo al cielo tra le 2 e le 3 del mattino. Le meteore possono apparire gialle, anche se il loro colore può variare. Questo spettacolo accattivante è visibile ad occhio nudo in tutto il mondo, tranne che in Antartide. Per un'esperienza davvero memorabile, assicurati di scegliere un luogo con cieli notturni completamente limpidi.

Dopo la grandiosità delle Geminidi, gli osservatori del cielo possono aspettarsi lo sciame meteorico delle Ursidi, originato dalla cometa 8P/Tuttle. Anche se meno appariscenti del loro predecessore celeste, gli Ursidi raggiungeranno il picco il 22-23 dicembre. Quindi, preparati a rimanere abbagliato dai fuochi d'artificio cosmici della natura e immergiti nella maestosa bellezza dello sciame meteorico delle Geminidi.