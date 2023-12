Rivoluzionare l’agricoltura lunare: i terreni infusi di batteri offrono speranza per le basi lunari

Nel tentativo di stabilire basi a lungo termine sulla Luna, non si può trascurare la necessità di una fonte di cibo sostenibile. Anche se piantare colture tradizionali come il mais o il grano direttamente nel suolo lunare è un’idea poco pratica, gli scienziati hanno fatto progressi rivoluzionari nell’agricoltura lunare che potrebbero trasformare questo sogno in realtà. Introducendo batteri specifici che aumentano la disponibilità di fosforo – un nutriente vitale per le piante – i ricercatori hanno scoperto un modo per trasformare l’inospitale suolo lunare in terreno fertile.

Condotti in un laboratorio in Cina, gli scienziati hanno condotto esperimenti utilizzando il suolo lunare simulato (regolite lunare) e un parente del tabacco. Trattato con tre ceppi di batteri, il suolo lunare ha mostrato notevoli miglioramenti. Le piante coltivate in terreno infuso di batteri mostravano steli più lunghi, radici ben consolidate e grappoli di foglie più grandi, rispetto a quelle coltivate in terreno senza intervento microbico. L'introduzione di batteri ha alterato l'acidità del terreno, rendendolo più acido. Di conseguenza, questo cambiamento ha fatto sì che i minerali insolubili contenenti fosfati si dissolvessero e rilasciassero fosforo, aumentando significativamente la disponibilità di nutrienti per le piante.

Questa svolta offre un immenso potenziale per future missioni e insediamenti sulla Luna. Coltivando raccolti nelle serre lunari utilizzando terreno infuso di batteri, gli astronauti possono aggirare le limitazioni poste dal duro ambiente lunare. Ciò potrebbe aprire la strada a metodi agricoli sostenibili che garantiscano un approvvigionamento alimentare affidabile per le colonie lunari.

Al di là del contesto lunare, questa ricerca potrebbe avere implicazioni anche per l’agricoltura qui sulla Terra. La capacità di manipolare le condizioni del suolo utilizzando i batteri potrebbe rivoluzionare le pratiche agricole, in particolare nelle regioni che affrontano carenze nutrizionali nel suolo. I risultati offrono speranza per affrontare le sfide della sicurezza alimentare a livello globale ed esplorare destinazioni extraterrestri.

Mentre l’umanità continua la sua esplorazione dello spazio, i progressi nell’agricoltura lunare sono davvero promettenti. Con ulteriori ricerche e sviluppi, il giorno in cui le basi lunari saranno autosufficienti e produrranno il proprio cibo in modo sostenibile potrebbe non essere lontano.