Nuove intuizioni sulla misteriosa nuvola di "mattoni" al centro della nostra galassia

Un recente studio effettuato con il telescopio spaziale James Webb ha fornito nuove informazioni sulla composizione dell’enigmatica nube conosciuta come “il Mattone” al centro della nostra galassia. Contrariamente alle stime precedenti, la nuvola non è composta solo da gas ma contiene anche una quantità significativa di monossido di carbonio congelato. Questa scoperta ha sconcertato gli scienziati e potrebbe potenzialmente cambiare la nostra comprensione della formazione stellare.

I ricercatori si aspettavano che la densa nube di Brick, visivamente impenetrabile e a forma di scatola, fosse un focolaio di nuova formazione stellare. Tuttavia, le ultime osservazioni non hanno rivelato alcuna stella giovane e nascosta. Invece, i dati Webb hanno mostrato che il Brick è principalmente dormiente.

La scoperta di una grande quantità di ghiaccio di monossido di carbonio all'interno del Brick solleva nuove domande sull'origine e sulla distribuzione di questo composto congelato. Il ghiaccio potrebbe formarsi a causa del freddo estremo delle particelle di polvere all’interno della nuvola, oppure potrebbe essere intrappolato nel ghiaccio d’acqua. Questa scoperta ha implicazioni più ampie per lo studio delle nubi scure al centro della Via Lattea e potrebbe cambiare il modo in cui gli scienziati analizzano e misurano queste regioni in futuro.

Inoltre, la mancanza di formazione stellare all’interno del Mattone rimane un mistero. Gli scienziati sanno già che nuove stelle si formano da nubi di polvere e molecole di idrogeno. Tuttavia, non possono osservare direttamente le molecole di idrogeno all’interno del Mattone perché sono invisibili ai telescopi. Invece, gli scienziati usano il monossido di carbonio come proxy per stimare la quantità di idrogeno presente. Ma la scoperta del ghiaccio di monossido di carbonio mette in discussione questa ipotesi e mette in discussione la nostra comprensione di questa regione.

Queste nuove informazioni sulla composizione e sulle proprietà del Brick cloud hanno aperto più domande che risposte. Gli scienziati stanno ancora cercando di determinare il motivo per cui la formazione stellare non avviene nel Mattone, così come la natura delle strane caratteristiche simili a creste e filamenti osservate all'interno della nube. Saranno necessarie ulteriori ricerche e analisi per svelare i misteri di questa enigmatica nube nel cuore della nostra galassia.