Un nuovo studio suggerisce che stelle simili al Sole potrebbero ospitare piccoli buchi neri

Un documento di ricerca innovativo pubblicato su The Astrophysical Journal propone un’idea affascinante: i buchi neri in miniatura formatisi nei primi istanti successivi al Big Bang potrebbero essere in agguato all’interno di stelle simili al Sole. Guidato dall’astrofisico Earl Bellinger del Max Planck Institute for Astrophysicals e dell’Università di Yale, lo studio approfondisce le potenziali conseguenze di questa relazione parassitaria tra buchi neri e stelle.

Sebbene la teoria possa sembrare altamente speculativa, i ricercatori esplorano gli effetti di questo ipotetico scenario sulle stelle e discutono potenziali modi per rilevarle nella vasta distesa dell’Universo.

Il nuovo studio suggerisce che questi buchi neri in miniatura potrebbero avere una lunga durata. I buchi neri più leggeri non influenzerebbero in modo significativo l’evoluzione stellare, mentre quelli più massicci consumerebbero gradualmente la stella, portando a cambiamenti osservabili.

I ricercatori propongono di utilizzare l’asterosismologia, lo studio delle oscillazioni stellari, per identificare le stelle che ospitano buchi neri. Le strutture interne uniche di tali stelle potrebbero fornire indizi che consentano il rilevamento di questi buchi neri in miniatura, se esistono.

Finora piccoli buchi neri con masse paragonabili a pianeti, lune o asteroidi sono sfuggiti al rilevamento. Tuttavia, i ricercatori presentano la possibilità teorica che potrebbero essersi formati nei primi secondi dopo il Big Bang, quando dense porzioni di materia collassarono in regioni inevitabili dello spaziotempo.

Mentre il destino di questi buchi neri “primordiali” rimane incerto, i ricercatori studiano la possibilità che esista un buco nero all’interno di una stella vivente simile al Sole. Simulazioni numeriche rivelano che i buchi neri più piccoli farebbero fatica a crescere, mentre un buco nero con la massa di un pianeta nano potrebbe divorare il nucleo di una stella, emettendo quantità significative di luce e calore.

I ricercatori chiamano questa ipotetica stella una “stella di Hawking”. Sebbene si comporterebbe in modo simile a una stella normale, i suoi strati esterni si espanderebbero in una fase di gigante rossa, anche se a una temperatura inferiore. È interessante notare che nella Via Lattea sono già state osservate stelle giganti rosse anomale con temperature più basse.

Lo studio suggerisce che queste stelle peculiari potrebbero essere studiate per rilevare i modelli acustici prodotti dall’accrescimento del buco nero, che differiscono dai processi di fusione. Il monitoraggio di piccoli cambiamenti nella luminosità sulla superficie di queste stelle potrebbe fornire informazioni preziose. La ricerca futura approfondirà le proprietà di questi cambiamenti di luminosità ed esplorerà le implicazioni per diverse popolazioni stellari.

In conclusione, mentre questo studio approfondisce un territorio altamente speculativo, apre un nuovo regno di possibilità nella nostra comprensione del cosmo. Scoprire questi buchi neri in miniatura o limitarne il numero e il tasso di cattura potrebbe rimodellare la nostra conoscenza della materia oscura e dell’evoluzione delle stelle.