Il nuovo metodo di saldatura preserva le qualità della schiuma metallica composita (CMF)

Riepilogo: I ricercatori della North Carolina State University hanno sviluppato una nuova tecnica di saldatura che consente di unire componenti in schiuma metallica composita (CMF) senza comprometterne le proprietà desiderabili. Il metodo, chiamato saldatura ad induzione, utilizza una bobina di induzione per creare un campo elettromagnetico che riscalda selettivamente il metallo da saldare. Ciò impedisce al calore di diffondersi oltre l'area interessata, preservando le proprietà del CMF. I risultati rappresentano un significativo passo avanti nel consentire l'uso del CMF in varie applicazioni.

I metodi di saldatura tradizionali hanno avuto difficoltà a saldare insieme le parti CMF, poiché il calore utilizzato nel processo interferisce con le qualità della schiuma. Inoltre, le piccole sacche d'aria all'interno del CMF, che rappresentano circa il 65-70% della composizione della schiuma, aggiungono isolamento per proteggere dal calore eccessivo. La saldatura a induzione trae vantaggio da ciò consentendo al campo elettromagnetico di penetrare in profondità nel CMF evitando la dispersione del calore.

Afsaneh Rabiei, corrispondente autrice del documento di ricerca e professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso la NC State, ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo. Ha spiegato che il CMF possiede proprietà interessanti che lo rendono utile in un'ampia gamma di applicazioni, ma la capacità di saldare i suoi componenti senza compromettere tali proprietà è stata essenziale.

La ricerca, intitolata “Uno studio sulla saldatura di metalli porosi e schiume metalliche”, fornisce preziose informazioni sul successo della saldatura di CMF. Scoprendo un metodo di saldatura che preserva le qualità della schiuma, questa innovazione apre possibilità per la sua applicazione in aree critiche come componenti aerospaziali, armature protettive e stoccaggio e trasporto sicuri di materiali pericolosi.

L'innovativa tecnica di saldatura ad induzione rappresenta una soluzione promettente alle sfide precedentemente poste dalla saldatura di CMF. Mentre i ricercatori continuano a esplorare e perfezionare questo metodo, esso potrebbe rivoluzionare la produzione e l’utilizzo del CMF in tutti i settori.