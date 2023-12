Nuove toppe da collezione in edizione limitata celebrano la stagione 4 di "For All Mankind".

Icon Heroes ha annunciato il rilascio di un nuovo attesissimo set di patch collezionabili ispirate alla serie di successo di Apple TV+ “For All Mankind”. Le 13 toppe ricamate presentano design unici dell'ultima stagione e sono il modo perfetto per i fan di mostrare il loro amore per l'acclamato dramma sulla storia spaziale alternativa.

A differenza dei precedenti set di patch, queste nuove aggiunte raggiungono il perfetto equilibrio in termini di dimensioni e dettaglio. Icon Heroes ha lavorato a stretto contatto con lo staff di produzione di "For All Mankind" per garantire che queste toppe replicassero accuratamente gli emblemi visti nello show. Dal logo dell'insediamento su Marte noto come M7 alle insegne di Happy Valley, la base su Marte fondata da una coalizione internazionale, ogni patch cattura l'essenza della trama accattivante della serie.

Alcune patch evidenziano le strutture chiave che supportano la base su Marte. L'emblema della fonderia di alluminio Happy Valley, che prende il nome dal dio greco della lavorazione dei metalli Efesto, mette in mostra intricati elementi di design. Inoltre, la toppa che rappresenta l'Eden, le serre di Happy Valley, raffigura una pianta sullo sfondo di Marte. Un'altra toppa presenta una forma a goccia d'acqua, simbolo della trivella sotterranea di Ares utilizzata per estrarre materiali marziani.

Inoltre, cinque patch rendono omaggio a importanti veicoli spaziali e missioni presenti nella quarta stagione. La Fenice, un'astronave convertita in stazione spaziale permanente, è rappresentata su una toppa vivace. Il distintivo di Titania, una navetta spaziale di seconda generazione, allude a un esperimento con un motore a fusione. Le insegne della nave da trasporto su Marte Sojourner 2 includono un sottile cenno ai membri dell'equipaggio del team di produzione della serie.

A completare la collezione ci sono le patch per le missioni di cattura degli asteroidi dei Ranger. Il Ranger 1, diretto a XF Kronos, porta i nomi dei copiloti e del primo individuo a mettere piede su un asteroide. L'emblema di Ranger 2 mostra l'asteroide bersaglio, noto come "Riccioli d'oro".

Il set di patch è disponibile per l'acquisto a $ 110 e Icon Heroes offre anche preordini per le riedizioni dei set di patch delle prime tre stagioni. I fan possono anche esplorare i loro set di pulsanti pin-back, con illustrazioni degli emblemi degli episodi precedenti.

Festeggia la tua passione per "For All Mankind" adornando la tua giacca o il tuo zaino preferito con queste toppe esclusive e fai sapere al mondo che sei un vero fan di questo accattivante dramma spaziale.