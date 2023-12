Una nuova teoria sfida la comprensione della materia oscura in astrofisica

I ricercatori dell’Università della California, Riverside, hanno proposto una nuova teoria chiamata “materia oscura autointeragente” (SIDM) che sfida le credenze tradizionali sulla materia oscura e offre potenziali spiegazioni per due enigmi dell’astrofisica. La materia oscura, che si ritiene costituisca l'85% della materia nell'universo, non è luminosa e non può essere osservata direttamente. La teoria prevalente, nota come materia oscura fredda (CDM), presuppone che le particelle di materia oscura non interagiscano tra loro. Tuttavia, la nuova teoria SIDM suggerisce che le particelle di materia oscura interagiscono autonomamente attraverso una forza oscura.

Il gruppo di ricerca guidato dal professor Hai-Bo Yu ha condotto simulazioni ad alta risoluzione per studiare la formazione di strutture cosmiche con forti autointerazioni della materia oscura. Hanno scoperto che la SIDM può spiegare due osservazioni estreme in astrofisica. Il primo enigma è l’esistenza di un alone di materia oscura ad alta densità in una massiccia galassia ellittica, che contraddice le previsioni della teoria CDM. Il secondo enigma riguarda le densità estremamente basse degli aloni di materia oscura nelle galassie ultra diffuse, difficili da spiegare con il CDM. Gli aloni di materia oscura sono materia invisibile che circonda le galassie.

Considerando le autointerazioni tra le particelle di materia oscura, SIDM introduce il trasferimento di calore all’interno degli aloni di materia oscura, portando a diversi profili di densità nelle regioni centrali delle galassie. Questa diversità può spiegare le variazioni osservate nella densità sia negli aloni ad alta densità che in quelli a bassa densità. Secondo il gruppo di ricerca, questi risultati mettono in discussione la comprensione tradizionale della materia oscura e suggeriscono che potrebbe essere più complessa e vibrante di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio evidenzia anche l’importanza delle osservazioni astrofisiche e delle simulazioni al computer nello studio della natura della materia oscura. Con i prossimi progressi negli osservatori astronomici, come il telescopio spaziale James Webb e l'Osservatorio Rubin, i ricercatori sperano di raccogliere ulteriori dati per supportare o confutare la teoria SIDM. Questa ricerca apre nuove strade per indagare i misteri della materia oscura e far progredire la nostra comprensione dell’universo.