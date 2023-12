Nuova scoperta: la navicella spaziale CUTE rivela informazioni sorprendenti sui “Giove caldi”

By

In uno studio innovativo, il Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE), un veicolo spaziale in miniatura, ha fornito dati preziosi sulle atmosfere dei “Gioviani caldi” – giganti gassosi che orbitano vicino alle loro stelle madri. Questa straordinaria missione ha rivelato che il processo con cui questi enormi esopianeti perdono la loro atmosfera è molto più complesso di quanto si pensasse in precedenza.

I Giove caldi, come suggerisce il nome, sono simili al nostro Giove ma orbitano molto più vicini alla loro stella ospite, completando le rivoluzioni in pochi giorni terrestri. L'intenso calore della stella fa sì che questi pianeti raggiungano temperature estremamente elevate e le loro atmosfere si espandano fino a raggiungere dimensioni incredibili, paragonabili al pane che lievita in un forno.

La navicella spaziale CUTE, che misura appena 14 pollici di lunghezza, ha osservato con successo fino ad oggi sette pianeti gioviani caldi. Sorprendentemente, i dati raccolti indicano che non tutti questi pianeti stanno subendo una perdita di atmosfera. Mentre gli scienziati credevano da tempo che l’intensa radiazione stellare avrebbe spazzato via le atmosfere nel corso di milioni o miliardi di anni, i risultati di CUTE suggeriscono una comprensione più sfumata del processo.

Kevin France, il ricercatore principale della missione, afferma: "I pianeti sembrano avere tutti i gusti", sottolineando la diversità di questi misteriosi corpi celesti. La navicella spaziale CUTE ha consentito agli scienziati di ampliare la loro conoscenza dei vari tipi di pianeti presenti nella Via Lattea, compresi quelli molto diversi dal nostro sistema solare.

Le osservazioni di CUTE riguardano lo studio dell'attenuazione della luce stellare quando i pianeti passano davanti alle loro stelle. La precisione della navicella è degna di nota, in grado di rilevare solo una diminuzione dell'1% nella luce stellare. Questi risultati rivoluzionari saranno presentati alla riunione del 2023 dell’American Geophysical Union a San Francisco.

Lanciato nel settembre 2021, CUTE è attualmente in orbita a circa 525 km sopra la superficie terrestre. Si prevede che la sonda continuerà a raccogliere dati fino al 2027, quando rientrerà nell'atmosfera terrestre.