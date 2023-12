Nuove informazioni sulla diversità degli esopianeti

Riepilogo: I ricercatori che utilizzano il Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE), un piccolo veicolo spaziale che misura solo 14 pollici di lunghezza, hanno fatto scoperte significative sui “Gioviani caldi”, esopianeti giganti gassosi che orbitano vicino alle loro stelle domestiche. Teorie precedenti suggerivano che questi pianeti perdessero la loro atmosfera a causa dell'esposizione a un'intensa radiazione stellare, ma i dati di CUTE rivelano un quadro più complesso. Alcuni Giove caldi stanno infatti perdendo la loro atmosfera, mentre altri rimangono intatti. Questa ricerca contribuisce a una maggiore comprensione della vasta gamma di pianeti nella Via Lattea e dei processi fisici che li modellano.

Con un importante passo avanti, la sonda spaziale CUTE ha osservato sette pianeti gioviani caldi e ha scoperto che questi pianeti si presentano in una varietà di forme. "I pianeti sembrano arrivare in tutti i modi", ha detto Kevin France, il ricercatore principale del progetto. Queste nuove informazioni mettono in discussione l’idea che i caldi Giove perdano uniformemente la loro atmosfera sotto l’implacabile assalto della radiazione stellare.

La capacità di CUTE di raccogliere misurazioni precise delle atmosfere di questi esopianeti ha aperto interessanti possibilità per comprendere la vastità dell'universo. "Vogliamo capire come il nostro sistema solare si inserisce nella famiglia dei sistemi solari nell'universo, compresi quelli che non assomigliano per niente ai vicini più prossimi della Terra", ha spiegato France. Studiando i pianeti grandi e piccoli, quelli con vita e quelli senza, i ricercatori sperano di scoprire i vari processi fisici che governano questi corpi celesti.

La navicella spaziale realizza le sue straordinarie osservazioni monitorando i pianeti distanti mentre transitano davanti alle loro stelle ospiti, provocando l'attenuazione della luce stellare. La sensibilità di CUTE è così raffinata che può rilevare anche una diminuzione dell'1% della luce stellare. Questo livello di precisione consente agli scienziati di raccogliere dati preziosi e affinare la loro comprensione degli esopianeti.

I recenti risultati saranno presentati alla riunione del 2023 dell’American Geophysical Union a San Francisco. Lanciato nel settembre 2021, CUTE continuerà la sua missione fino al suo rientro nell'atmosfera terrestre nel 2027. Il contributo della navicella spaziale all'esplorazione degli esopianeti rappresenta un passo avanti cruciale nello svelare i misteri del nostro vasto e diversificato universo.