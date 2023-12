Uno strano modello recentemente scoperto nei lampi radio veloci si aggiunge al mistero del cosmo

I lampi radio veloci (FRB), quei lampi luminosi e brevi di onde radio provenienti dallo spazio, continuano a sconcertare gli astronomi. Scoperti per la prima volta nel 2007, questi intensi eventi sono stati rilevati da vari punti dell’universo. L’energia generata da queste esplosioni in appena una frazione di secondo può eguagliare o addirittura superare l’energia generata dal sole in un anno intero. Tuttavia, la causa dietro questi fenomeni cosmici rimane sconosciuta.

In un recente studio pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society, gli scienziati hanno fatto una scoperta interessante in un FRB ripetuto recentemente rilevato, denominato FRB 20220912A. Questa scoperta offre preziosi indizi ai ricercatori nella loro ricerca per identificare la fonte di queste esplosioni, introducendo anche nuovi misteri da risolvere.

Utilizzando l'Allen Telescope Array (ATA) del SETI Institute con sede in California, che consiste di 42 antenne presso l'Osservatorio Radio di Hat Creek, gli astronomi hanno rilevato 35 lampi radio veloci da un'unica sorgente in un periodo di due mesi. Sebbene la maggior parte degli FRB siano fugaci e difficili da osservare, è stato osservato che alcuni si ripetono ed emettono lampi successivi, consentendo agli scienziati di farli risalire a galassie distanti.

Inizialmente, FRB 20220912A sembrava essere simile ad altri ripetitori conosciuti, con ogni burst che si spostava dalle frequenze più alte a quelle più basse. Tuttavia, un esame più attento del segnale ha rivelato una caratteristica nuova: un notevole calo nella frequenza centrale delle raffiche, simile a un fischio celeste. Per illustrare ciò, i ricercatori hanno convertito i segnali in suoni utilizzando le note su uno xilofono, dove le note alte rappresentavano l’inizio delle raffiche e le note basse rappresentavano i toni finali.

Nonostante abbiano analizzato i tempi tra ogni esplosione, i ricercatori non sono stati in grado di rilevare uno schema distinguibile per FRB 20220912A, sottolineando ulteriormente la natura imprevedibile di questi eventi celesti. Questo studio non solo conferma le proprietà note degli FRB, ma svela anche nuovi aspetti di questi misteriosi fenomeni, come affermato dall'autrice principale dello studio, la Dott.ssa Sofia Sheikh dell'Istituto SETI.

Mentre gli astronomi ipotizzano che alcuni FRB possano originarsi da magnetar o collisioni tra stelle di neutroni dense, nessun singolo modello può spiegare completamente le proprietà osservate. Poiché vengono apportati continui aggiornamenti all’Allen Telescope Array, le osservazioni future potrebbero far più luce sul comportamento e sulle origini dei lampi radio veloci. Le capacità uniche di telescopi come l’ATA offrono nuove prospettive nel vasto regno della scienza FRB.