Gli studenti del New Brunswick si preparano a inviare un mini-satellite nello spazio

Un gruppo di studenti universitari del New Brunswick sta facendo progressi significativi nella loro missione di lanciare un mini-satellite nello spazio. Chiamato Satellite Violet in onore dell'emblema floreale della provincia, il satellite ha completato con successo i test presso l'Agenzia spaziale canadese e si prevede che si dirigerà verso la Stazione Spaziale Internazionale all'inizio del 2022. Una volta schierato nell'orbita terrestre, il team sarà in grado di condurre esperimenti scientifici per studia l'atmosfera superiore e il tempo monitorando i movimenti di Violet e catturando i segnali GPS.

Il progetto, iniziato nel 2018, ha coinvolto oltre 300 persone, tra cui 274 studenti. Il progetto del mini-satellite è stato finanziato dall’Agenzia spaziale canadese e dalla New Brunswick Innovation Foundation. Il professor Brent Petersen, del Dipartimento di ingegneria elettrica e informatica dell'Università del New Brunswick, ha sottolineato l'importanza delle comunicazioni radio una volta che il satellite è nello spazio.

Il team sta attualmente lavorando per stabilire una stazione di terra presso la Gillin Hall dell'UNB, con un'antenna di 17 piedi montata sul tetto. La stazione di terra fungerà da sala di controllo per interagire con Violet tramite segnali radio. L'UNB è responsabile della fase di controllo e comunicazione del satellite, risolvendo eventuali problemi tecnici che potrebbero sorgere. Al progetto hanno contribuito anche studenti di altri dipartimenti di ingegneria dell'Università di Moncton e del New Brunswick Community College.

Il progetto del mini-satellite, del costo di circa 400,000 dollari, fa parte del programma canadese CubeSat, volto a formare gli studenti post-secondari in vari aspetti delle missioni spaziali. Dopo aver raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, Violet verrà messo in orbita, unendosi a un totale di 14 mini-satelliti canadesi. Si prevede che il satellite orbiterà attorno alla Terra ad una velocità di otto chilometri al secondo e si disintegrerà nell'atmosfera una volta completata la sua missione. Il team è entusiasta e orgoglioso del risultato raggiunto e lo studente Noah Lydon descrive l'esperienza come un'opportunità irripetibile.