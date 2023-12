Cerca Exomoons: nuove domande di studio Affermazioni precedenti

Un recente studio condotto da scienziati dell’Istituto Max Planck per la ricerca sul sistema solare e dell’Osservatorio Sonnenberg solleva dubbi sull’esistenza di lune in orbita attorno agli esopianeti Kepler-1625b e Kepler-1708b. Precedenti affermazioni suggerivano che questi due esopianeti avessero prove di lune, rendendoli una rarità tra gli oltre 5,300 esopianeti conosciuti. Tuttavia, il nuovo studio conclude che le interpretazioni delle osservazioni senza considerare la presenza delle lune sono più accurate.

Per studiare ulteriormente le possibilità delle esolune, i ricercatori hanno sviluppato un algoritmo informatico chiamato Pandora. Questo algoritmo aiuta nella ricerca di esolune e può analizzare le osservazioni astronomiche dallo spazio per identificare potenziali candidati alla luna. L’ipotesi prevalente è che i sistemi stellari distanti potrebbero anche avere pianeti con lune, simili al nostro sistema solare. Infatti, a parte Mercurio e Venere, tutti gli altri pianeti del nostro sistema solare orbitano attorno a una o più lune.

La sfida nel rilevare le esolune risiede nelle loro dimensioni e nella difficoltà di trovarle. Le esolune sono considerevolmente più piccole dei pianeti che le ospitano, il che le rende più difficili da individuare. Per semplificare il processo di ricerca, i ricercatori hanno reso il loro algoritmo disponibile a tutti i ricercatori come codice open source. Tuttavia, quando hanno applicato l’algoritmo alle osservazioni di Kepler-1625b e Kepler-1708b, non sono stati in grado di confermare la presenza di esolune.

Nel caso di Kepler-1708b, i ricercatori hanno scoperto che gli scenari senza luna si adattano ai dati osservativi tanto quanto gli scenari con la luna. Lo studio conclude che la probabilità che una luna orbiti attorno a Kepler-1708b è inferiore a quanto creduto in precedenza. Allo stesso modo, i ricercatori suggeriscono che è improbabile che Kepler-1625b abbia un compagno gigante.

Mentre la ricerca delle esolune continua, questo studio mette in discussione le affermazioni precedenti ed evidenzia le sfide nel rilevamento di questi piccoli corpi celesti. Saranno necessari ulteriori ricerche e metodi migliori per determinare in modo definitivo la presenza di esolune attorno agli esopianeti.