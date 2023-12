La nuova missione lunare svela scoperte sorprendenti sulla Luna

By

Una missione lunare innovativa della Corea del Sud ha recentemente svelato scoperte inaspettate sul lato nascosto della Luna e ha portato alla luce una ricchezza di nuove intuizioni. Il Korea Pathfinder Lunar Orbiter, noto come Danuri, è stato lanciato nell’agosto 2022 e ha studiato meticolosamente la Luna da quando è entrato nella sua orbita nel dicembre dello stesso anno. I ricercatori hanno presentato le loro straordinarie scoperte al convegno dell'American Geophysical Union a San Francisco.

Una delle rivelazioni più straordinarie della missione è arrivata dallo spettrometro a raggi gamma a bordo della Danuri. Questo strumento non solo misura la radiazione elettromagnetica ad alta energia proveniente dalla superficie della Luna, rivelando la composizione chimica dei suoi minerali, ma ha anche rilevato i raggi gamma provenienti da altre parti dello spazio. In effetti, gli scienziati hanno osservato l’esplosione di raggi gamma più brillante mai registrata, proveniente da una galassia distante 580 milioni di parsec. Inoltre, Danuri ha catturato numerosi lampi di raggi gamma provenienti da stelle lontane e ha registrato picchi di radiazioni causati dalle tempeste solari.

Inoltre, la fotocamera ad alta risoluzione di Danuri, giustamente chiamata "ShadowCam", ha fornito informazioni senza precedenti sui crateri polari della Luna che sono permanentemente avvolti nell'oscurità. Catturando la debole luce diffusa dalle vicine aree illuminate, la fotocamera ha rivelato che alcuni crateri vicino all'equatore della Luna apparivano meno pronunciati di quanto si pensasse in precedenza. Questa scoperta evidenzia l’importanza di confrontare i crateri in diverse condizioni di illuminazione per creare un’interpretazione più accurata delle immagini provenienti dai poli lunari.

Tuttavia, uno degli strumenti di punta della missione, le telecamere polarizzate progettate per osservare la superficie della Luna, hanno dovuto affrontare delle sfide. Solo una delle telecamere è operativa e funziona a un ritmo molto più lento del previsto. Inoltre, l'elaborazione delle immagini si è rivelata difficile a causa di sbavature e artefatti che richiedono molto tempo e impegno per estrarre dati scientifici.

Nonostante questi insuccessi, il successo complessivo della missione Danuri ha superato le aspettative. Avendo già superato la durata prevista di un anno, la navicella spaziale potrebbe continuare a funzionare per molti altri mesi o addirittura anni. Un test imminente riguarderà la capacità della missione di resistere a un’eclissi solare nel marzo 2025, durante la quale la luce solare verrà interrotta e la navicella farà affidamento esclusivamente sulle sue batterie. I controllori della missione attendono con impazienza l'esito di questa sfida prima di prendere decisioni sulla durata futura della missione.