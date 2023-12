Iceberg giganti visti dallo spazio: un promemoria dell'impatto dei cambiamenti climatici

L'astronauta Andreas Mogensen, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha catturato immagini straordinarie di giganteschi iceberg che galleggiano nell'Atlantico meridionale. Queste immagini servono come un potente promemoria dell’impatto del cambiamento climatico mentre la Terra continua a riscaldarsi.

Dal punto di vista della ISS, gli iceberg appaiono come nuvole bianche contro il profondo blu dell'oceano. "Si scopre che puoi vedere gli iceberg ad occhio nudo dallo spazio", ha espresso Mogensen in un tweet. “Ultimamente abbiamo visto molti iceberg nell’Atlantico meridionale. Forse è la loro geometria distinta o il contrasto di colore, ma sono molto visibili dallo spazio."

Le osservazioni di Mogensen attirano l'attenzione sul rapido scioglimento dei ghiacciai e sul conseguente innalzamento del livello del mare. Ha affermato che luoghi come le Maldive potrebbero cessare di esistere nei prossimi 70 anni a causa della sommersione dovuta all’innalzamento degli oceani.

In particolare, gli scienziati hanno recentemente notato che l'iceberg più grande del mondo, A23a, ha iniziato a muoversi per la prima volta in oltre tre decenni. Questo enorme iceberg antartico, che copre un'area di quasi 4,000 chilometri quadrati (1,500 miglia quadrate), è circa tre volte più grande della città di New York. Il suo movimento è attentamente monitorato dai glaciologi del British Antarctic Survey.

Man mano che A23a guadagna velocità, si prevede che venga spinto nella Corrente Circumpolare Antartica, seguendo un percorso noto come “vicolo degli iceberg”. Questa regione dell'Oceano Australe è frequentata da grandi iceberg che galleggiano nelle acque scure.

Le accattivanti immagini condivise da Mogensen servono a ricordare duramente l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. L’evidenza visiva dello scioglimento degli iceberg e delle conseguenti conseguenze, come l’innalzamento del livello del mare, dovrebbe incoraggiare gli sforzi globali per mitigare l’impatto del cambiamento climatico e proteggere le regioni vulnerabili da danni irreversibili.