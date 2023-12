Cambiamenti climatici: gli iceberg nell’Atlantico meridionale evidenziano l’innalzamento del livello del mare

L'astronauta Andreas Mogensen ha catturato immagini mozzafiato di enormi iceberg che galleggiano nell'Oceano Atlantico meridionale dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questi iceberg, derivanti dal riscaldamento del nostro pianeta, si stanno staccando dai ghiacciai e dalle calotte glaciali ed entrano nell’oceano. Le foto, condivise da Mogensen sulla piattaforma di social media X, mostrano gli iceberg così come appaiono dallo spazio, somiglianti a piccoli granelli bianchi contro il vibrante blu dell'acqua dell'oceano.

Mogensen ha espresso la sua sorpresa nel poter osservare gli iceberg ad occhio nudo dallo spazio, riconoscendo il suo precedente scetticismo. Attribuiva la loro visibilità alle forme geometriche distinte e ai colori contrastanti. Le fotografie non solo catturano tre iceberg significativamente più grandi, ma anche diversi frammenti più piccoli che probabilmente si sono staccati durante il loro viaggio attraverso l’oceano.

Inoltre, le immagini rivelano le parti parzialmente sommerse degli iceberg e le onde dell'oceano che si infrangono attorno alle sezioni visibili che galleggiano in superficie. Gli utenti di X hanno notato questi dettagli notevoli. L'ultima immagine dell'iceberg di Mogensen racchiude un messaggio potente riguardo al cambiamento climatico, espresso attraverso le sue preoccupazioni sullo scioglimento dei ghiacciai e sull'innalzamento del livello del mare.

Lo scioglimento dei ghiacciai è il principale fattore che contribuisce all’innalzamento del livello del mare, poiché l’acqua che defluisce dai ghiacciai scorre negli oceani. Tuttavia, anche lo scioglimento del ghiaccio galleggiante gioca un ruolo in questo fenomeno. Quando il ghiaccio si scioglie, diluisce l’acqua dell’oceano, riducendone la densità e provocando un innalzamento del livello del mare.

In particolare, le recenti osservazioni degli astronauti e dei satelliti per l’osservazione della Terra hanno evidenziato diversi iceberg degni di nota. A23a, l'iceberg più grande del mondo, è stato osservato andare alla deriva oltre le acque antartiche dopo essere rimasto a terra per oltre tre decenni. Questo scioglimento ha assottigliato l’iceberg, fornendogli la galleggiabilità extra necessaria per sollevarsi dal fondo dell’oceano ed essere trasportato verso l’Atlantico meridionale.

Monitorare la traiettoria degli iceberg sulla Terra è fondamentale per gli scienziati e l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) è diventato essenziale in questo campo. Gli algoritmi di intelligenza artificiale consentono la rapida identificazione di enormi iceberg nelle immagini satellitari, aiutando a monitorare i cambiamenti di dimensioni, forma e movimento nel tempo. Questi progressi tecnologici aiutano anche a comprendere l’impatto ambientale di questi iceberg.

Mentre continuiamo a osservare le immagini accattivanti degli iceberg catturati dallo spazio, ciò serve a ricordare vividamente l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Il rapido scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento del livello del mare rappresentano una minaccia significativa per le regioni costiere, con proiezioni che indicano la potenziale sommersione di luoghi come le Maldive negli anni a venire.