L'ISRO lancerà il satellite polarimetrico a raggi X per l'esplorazione spaziale avanzata

L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta avventurando in un altro viaggio innovativo con l’imminente missione X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Questa missione arriva dopo il successo delle missioni Chandrayaan 3 e Aditya L1, a dimostrazione dell'impegno dell'ISRO nel far progredire la comprensione dello spazio esterno da parte dell'India. Oltre a questa missione, l’ISRO si sta preparando per una serie di missioni di esplorazione spaziale il prossimo anno, portando l’esplorazione spaziale del Paese a nuovi livelli.

Il satellite Polarimetro a raggi X, il cui lancio è previsto per il 28 dicembre 2023, è progettato specificamente per studiare la polarizzazione dei raggi X cosmici. Il suo principale carico scientifico, il Polarimeter Instrument in X-rays (POLIX), sviluppato dal Raman Research Institute, mira a osservare e misurare il grado e l'angolo di polarizzazione delle luminose sorgenti di raggi X astronomici. Il carico utile POLIX raccoglierà dati da circa 40 sorgenti astronomiche luminose, concentrandosi sulla comprensione dei parametri di polarimetria nello spazio esterno.

Inoltre, il payload X-ray Spectroscopy and Timing (XSPECT), sviluppato dallo Space Astronomy Group, URSC, misurerà le informazioni spettroscopiche e i tempi dei raggi X molli. Lo scopo di XSPECT è analizzare il comportamento a lungo termine delle sorgenti di raggi X e stabilire correlazioni tra le caratteristiche temporali e i cambiamenti dello stato spettrale.

Si prevede che il satellite polarimetro a raggi X rimarrà operativo per almeno cinque anni, consentendo osservazioni continue di pulsar, binarie a raggi X, nuclei galattici attivi e resti di supernova non termica.

L'ISRO ha dedicato le proprie risorse al progetto XPoSat da settembre 2017, con progressi significativi ottenuti nello sviluppo del payload POLIX e nella progettazione complessiva del satellite. Questa missione segna una pietra miliare significativa nelle capacità di ricerca ed esplorazione spaziale dell’India poiché si sforza di ampliare i confini della conoscenza scientifica e dell’innovazione tecnologica.

Con i piani dell'ISRO per le future missioni di esplorazione spaziale, il programma spaziale indiano è pronto a fare scoperte rivoluzionarie e a contribuire ai progressi scientifici globali nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica.