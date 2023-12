Gli ambiziosi obiettivi dell'ISRO per il programma spaziale indiano

Il programma spaziale indiano è destinato a subire una forte accelerazione ed espansione, grazie agli ambiziosi obiettivi fissati dal Primo Ministro Narendra Modi e all'incredibile successo della missione Chandrayaan 3. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) è stata incaricata di creare una stazione spaziale indiana entro il 2035 e di far atterrare un astronauta indiano sulla superficie lunare entro il 2040. Questi piani sono stati rivelati dal presidente dell'ISRO S Somanath durante il Simposio nazionale del 2023 della Società indiana di Geomatica e Società indiana di telerilevamento.

Sebbene la missione Chandrayaan 3 abbia ottenuto un successo clamoroso, l’ISRO riconosce che è ancora in ritardo rispetto alle agenzie spaziali di potenze globali come Stati Uniti, Russia e Cina in determinate capacità. Questi includono l’attracco di veicoli spaziali, la mobilità su superfici extraterrestri, veicoli per l’esplorazione aerea e capacità di restituzione dei campioni. Si prevede che il programma Gaganyaan in corso affronterà alcune di queste capacità, ma non tutte.

Per realizzare i suoi obiettivi ambiziosi, ISRO svilupperà una variante Heavy Lift per il suo Launch Vehicle Mark 3 (HLLVM3) e successivamente svilupperà il Next Gen Launch Vehicle (NGLV). Il programma Gaganyaan, inizialmente focalizzato sull'orbita terrestre, coinvolgerà ora missioni nell'orbita della Luna, diventando sempre più ambizioso. Anche il programma Chandrayaan vedrà aggiornamenti, con Chandrayaan 4 che incorporerà la produzione additiva e sarà progettato come missione di ritorno campione, simile alle missioni cinesi di Chang'e.

Uno dei percorsi chiave delineati dal presidente S Somanath è il percorso Chandrayaan, in cui vengono enfatizzate la capacità di attracco, il ritorno dei campioni e le missioni di lunga durata. Il percorso esplorativo si concentra sull’espansione dell’accesso umano allo spazio, sulla costruzione di stazioni spaziali, sull’esplorazione delle possibilità cislunari e, infine, sul raggiungimento dell’atterraggio umano sulla Luna. Infine, la capacità dei lanciatori è vista come un aspetto cruciale nella realizzazione di queste visioni, essendo necessario lo sviluppo di razzi ad alta capacità.

L’obiettivo finale di questa tabella di marcia è quello di stabilire una base operativa lunare entro il 2047. Questa base lunare supporterà una presenza umana sostenuta, faciliterà le attività minerarie, fungerà da punto di partenza per missioni nello spazio profondo e consentirà persino il turismo spaziale. L'ISRO mira a collaborare con il settore privato per commercializzare le operazioni sulla Luna, adottando un modello simile ad altre iniziative di successo.

In conclusione, i piani accelerati dell'ISRO per il programma spaziale indiano dimostrano l'impegno del paese a diventare un attore importante nell'esplorazione spaziale. Concentrandosi sullo sviluppo di capacità cruciali e sull’ampliamento della portata delle missioni, l’India mira a stabilire la propria presenza sulla Luna e ad aprire la strada a future imprese spaziali.

