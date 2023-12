Nuove intuizioni sul movimento dinamico degli atomi di ferro nel nucleo interno della Terra

By

I ricercatori dell’Università del Texas presso la School of Geosciences di Austin e dell’Università del Sichuan in Cina hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo al movimento degli atomi di ferro nel nucleo interno della Terra. Utilizzando simulazioni assistite dall’apprendimento automatico, il team ha scoperto che gli atomi di ferro al centro della Terra si muovono molto più velocemente di quanto si credesse in precedenza. Questa scoperta sfida le ipotesi attuali e potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione delle proprietà sismiche e geodinamiche del nucleo interno.

Il nucleo interno della Terra è composto prevalentemente da ferro solido e presenta caratteristiche uniche. In particolare, la velocità delle onde di taglio nel nucleo è eccezionalmente bassa e il suo rapporto di Poisson è insolitamente alto. Per svelare i meccanismi fisici dietro queste caratteristiche intriganti, i ricercatori hanno utilizzato calcoli di apprendimento automatico per simulare il comportamento di decine di migliaia di atomi di ferro alle temperature e pressioni estreme presenti nel nucleo interno.

Le simulazioni sono state supportate da esperimenti che hanno replicato le condizioni del nucleo interno della Terra. Misurando la velocità del suono negli atomi di ferro in queste condizioni estreme, il team è riuscito a corroborare le proprie previsioni. Sorprendentemente, hanno scoperto che, sebbene gli atomi di ferro nel nucleo interno siano disposti secondo uno schema esagonale compatto, i gruppi di atomi possono muoversi rapidamente all’interno del reticolo mantenendo la struttura esagonale complessiva.

Questo movimento collettivo degli atomi di ferro potrebbe spiegare perché le misurazioni sismiche del nucleo interno mostrano una velocità delle onde di taglio inferiore e un rapporto di Poisson più elevato del previsto. I ricercatori suggeriscono che l’aumento del movimento degli atomi rende il nucleo interno meno rigido e più suscettibile alle forze di taglio.

Oltre a far luce sulle proprietà sismiche e geodinamiche del nucleo interno, questa scoperta potrebbe fornire informazioni su come il nucleo interno alimenta la geodinamo della Terra. L'energia generata dalla geodinamo produce il campo magnetico terrestre, che è fondamentale per mantenere un ambiente abitabile proteggendo la vita dalle dannose radiazioni ionizzanti nello spazio.

I ricercatori ora intendono estendere il loro studio agli interni esoplanetari, ampliando la nostra conoscenza delle profondità della Terra e delle sue proprietà fondamentali. Questa ricerca innovativa apre nuove strade per l’esplorazione e offre una nuova prospettiva sul funzionamento interno della Terra.

FAQ

Qual è il significato della scoperta riguardo al movimento degli atomi di ferro?

La scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti e fornisce nuove informazioni sulle proprietà sismiche e geodinamiche del nucleo interno della Terra. Rivela che gli atomi di ferro nel nucleo interno si muovono molto più velocemente del previsto, rendendo il nucleo meno rigido e più debole contro le forze di taglio.

Che impatto avrà questa scoperta sulla nostra comprensione del nucleo interno della Terra?

Con una migliore comprensione del movimento degli atomi di ferro, gli scienziati possono ora rivedere modelli e teorie sul comportamento del nucleo interno. Questa scoperta potrebbe potenzialmente rivoluzionare la nostra conoscenza delle profondità interne della Terra.

Qual è il ruolo del nucleo interno nel generare il campo magnetico terrestre?

Il nucleo interno è determinante nell'alimentare la geodinamo terrestre, che genera il campo magnetico del pianeta. Questo campo magnetico è vitale per proteggere la vita sulla Terra dalle dannose radiazioni ionizzanti nello spazio, rendendo la funzione del nucleo interno essenziale per mantenere un ambiente abitabile.

Quali sono i futuri piani di ricerca del team?

I ricercatori intendono espandere il loro studio per includere l’esplorazione degli interni esoplanetari. Indagando l'effetto del movimento collettivo degli atomi su varie proprietà della Terra profonda, sperano di migliorare la nostra comprensione non solo del nostro pianeta ma anche di altri corpi celesti.