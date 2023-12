L'ISRO punta sulle rocce lunari e costruisce una stazione spaziale

By

Secondo il capo dell’ISRO S Somanath, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta pianificando di riportare rocce dalla Luna come parte di una “missione di ritorno dei campioni”. Intervenendo al Centro Culturale Rashtrapati Bhavan, Somanath ha condiviso che l'ISRO sta progettando una missione complessa e autonoma per raggiungere questo obiettivo entro i prossimi quattro anni. Ha riconosciuto le sfide tecniche legate allo sbarco sulla Luna e al recupero delle rocce, ma ha espresso fiducia nelle capacità dell'ISRO.

Oltre alla missione lunare, Somanath ha discusso dello sviluppo in corso del programma indiano di volo spaziale con equipaggio. Egli ha dichiarato che i moduli di servizio e quelli dell'equipaggio sono già stati progettati e che si stanno adottando misure per garantire la sicurezza delle missioni future. Somanath ha anche rivelato che il primo ministro Narendra Modi ha diretto la costruzione di una stazione spaziale entro il 2035. L'ISRO prevede di lanciare il primo modulo della stazione spaziale entro il 2028, seguito dalla stazione spaziale con equipaggio nel 2035.

Il capo dell'ISRO ha sottolineato l'importanza di espandere le attività spaziali dell'India e di aumentare la quota del paese nell'economia spaziale. Attualmente, l’economia spaziale indiana rappresenta solo l’1.68% del PIL, una cifra che Somanath ritiene insufficiente per una nazione sviluppata. Per raggiungere il proprio obiettivo, l’ISRO mira a creare una vivace base industriale, promuovere startup spaziali e trasferire tecnologie per sostenere la crescita del settore spaziale.

Durante la conferenza, Somanath ha anche menzionato l'imminente missione Chandrayaan-3, suggerendo che i modelli della navicella spaziale potrebbero essere esposti durante la parata della Festa della Repubblica. Chandrayaan-3 mira a basarsi sul successo di Chandrayaan-2 ed esplorare ulteriormente la superficie lunare.

I piani ambiziosi dell'ISRO riflettono il suo impegno nel far avanzare l'esplorazione spaziale e nel rafforzare la posizione dell'India nell'industria spaziale globale. Con l’obiettivo di restituire le rocce lunari e costruire una stazione spaziale, l’ISRO sta puntando a nuove frontiere e ampliando i confini della scoperta scientifica.