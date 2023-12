Le ambiziose missioni lunari dell'India aprono la strada al programma di ritorno dei campioni

Il programma spaziale indiano continua a fare passi da gigante nell'esplorazione lunare, con l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) che si prepara per la sua futura missione di ritorno dei campioni. Dopo aver fatto atterrare con successo un piccolo rover sulla superficie lunare attraverso la missione Chandrayaan-3, l’India è diventata la quarta nazione a realizzare un’impresa del genere. Ora, l'ISRO ha riportato la sezione di propulsione Chandrayaan-3 nell'orbita terrestre come parte della sua preparazione per l'imminente programma di ritorno dei campioni.

Mentre gli Stati Uniti sono impegnati nelle operazioni lunari da decenni, l’India è relativamente nuova in questo campo. Ciononostante, l’ISRO è determinato a condurre più operazioni lunari e alla fine a recuperare campioni dalla Luna per l’analisi. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale un veicolo spaziale in grado di tornare sulla Terra. Fortunatamente, l'ISRO possedeva un veicolo spaziale rifornito di carburante nell'orbita della Luna.

Il modulo di propulsione, costituito da una piccola scatola con pannello solare e propulsori, era originariamente destinato a scopi di comunicazione dopo il dispiegamento del lander Vikram e del rover Pragyan. Tuttavia, poiché il rover e il lander entravano in modalità di sospensione durante la notte lunare e successivamente non riuscivano a svegliarsi, il modulo di propulsione rimase con carburante in eccesso.

Cogliendo l'opportunità, l'ISRO ha deciso di utilizzare il carburante extra per raccogliere dati aggiuntivi. Manovrando con attenzione il modulo lontano dalla Luna, è stato diretto verso l'orbita terrestre. È stata mantenuta un'altitudine elevata per evitare qualsiasi interferenza con oggetti geostazionari. Attualmente, il modulo di propulsione gira attorno alla Terra a circa 96,000 miglia (154,000 chilometri).

La ricchezza di dati di volo ottenuti dalla missione di Chandrayaan-3 aiuterà notevolmente l'ISRO nel perseguimento della missione pianificata di ritorno dei campioni. La missione non solo ha fornito preziose informazioni, ma ha anche offerto opportunità per ulteriori test. Durante l'atterraggio iniziale, i propulsori di Vikram furono attivati ​​per un breve “salto” sulla superficie, un passo cruciale per riportare un lander in orbita.

Con le conoscenze acquisite da Chandrayaan-3, l'ISRO sta ora rivolgendo la sua attenzione a Chandrayaan-4, una missione volta a raccogliere un campione dalla Luna già nel 2028. Le ambiziose missioni lunari dell'India stanno aprendo la strada a ulteriori esplorazioni scientifiche e stabilendo la nazione come attore chiave nella ricerca e scoperta spaziale.