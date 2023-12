La navicella spaziale Juno svela immagini mozzafiato dell'incantevole bellezza di Giove

La navicella spaziale Juno ha recentemente catturato immagini affascinanti di Giove che hanno una sorprendente somiglianza con la meraviglia celeste conosciuta come la “Stella di Natale” nel cielo notturno della Terra. Orbita alla sorprendente velocità di 130,000 miglia orarie, Juno è riuscita a trasmettere queste immagini alla Terra nonostante il ritardo di comunicazione di 34 minuti luce.

Le immagini catturate durante il 56° perigiove di Giunone forniscono una prospettiva unica dello splendore di Giove dalla sua orbita ellittica. Una delle caratteristiche distintive della missione di Juno è la sua orbita polare senza precedenti, diventando la prima navicella spaziale in assoluto a girare attorno a un pianeta esterno da un polo all'altro. Questa traiettoria ellittica consente a Giunone di osservare in modo completo le dinamiche atmosferiche del pianeta, portando avanti una comprensione più completa dei misteri di Giove.

Giove, noto per le sue intense cinture di radiazioni, rappresenta una sfida unica per gli strumenti scientifici di Giunone. Per proteggere questi strumenti, Juno presenta un design corazzato con una volta di radiazioni in titanio, che si scherma dalle intense radiazioni del pianeta.

Inoltre, la missione di Giunone ha prodotto importanti scoperte scientifiche sul pianeta gigante. Ha rilevato un'abbondanza di acqua vicino all'equatore di Giove, ha osservato fulmini nelle sue nuvole e ha fornito una spiegazione per l'origine delle aurore a raggi X di Giove. Queste scoperte hanno ampliato la nostra conoscenza della composizione del pianeta, dei modelli meteorologici e dei fenomeni atmosferici.

Inoltre, i futuri traguardi di Giunone promettono di svelare scoperte ancora più accattivanti. Durante il suo 57° periodo, previsto per il 30 dicembre, Giunone passerà ancora più vicino alla luna vulcanica di Giove, Io. Questo incontro ha il potenziale per fornire informazioni senza precedenti sulla geologia della Luna e sull’attività vulcanica.

La missione di Giunone continua ad affascinare sia gli scienziati che gli appassionati di spazio, svelando l'incantevole bellezza di Giove e approfondendo la nostra comprensione di questo affascinante pianeta.