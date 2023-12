Il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Lund è stato sciolto in seguito allo scandalo del bullismo

In una svolta scioccante degli eventi, l'Università di Lund in Svezia ha deciso di sciogliere il proprio dipartimento di astronomia a causa di uno scandalo di bullismo che ha coinvolto due professori senior. Il dipartimento, che vantava una ricca storia di 350 anni, è stato sciolto e incorporato nel dipartimento di fisica.

Lo scandalo del bullismo è una questione di vecchia data all'università, con numerose denunce presentate contro i due professori risalenti al 2008. Tuttavia, solo di recente l'università è intervenuta. Denunce di molestie e bullismo sono state segnalate dal 70% degli intervistati in un sondaggio tra i dipendenti del 2020, evidenziando l’ambiente di lavoro tossico che esisteva all’interno del dipartimento.

Lo scioglimento del dipartimento di astronomia ha avuto un impatto significativo sulla comunità scientifica dell'Università di Lund. Molti astronomi hanno espresso la loro frustrazione per la risposta ritardata dell'università, affermando che ciò ha ostacolato la loro capacità di portare avanti la ricerca scientifica. Le turbolenze causate dallo scandalo hanno portato anche alla partenza di numerosi eminenti astronomi dall'università.

La riorganizzazione non ha interessato solo il dipartimento di astronomia ma anche il gruppo di fisica teorica di Lund. Precedentemente parte del dipartimento di astronomia e fisica teorica, il gruppo è stato ora disperso tra altri dipartimenti, causando ulteriori disagi e disordine.

La decisione di sciogliere il dipartimento ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni credono che fosse l’unica soluzione praticabile per affrontare i problemi profondamente radicati, altri sostengono che siano stati sprecati tempo e risorse preziosi. La reputazione dell'Università di Lund come rinomata istituzione per la ricerca astronomica è stata offuscata e ci vorrà del tempo per ricostruire la sua posizione nella comunità scientifica.

Mentre gli astronomi lasciano l'ex edificio dell'astronomia, il destino dei manufatti storici ivi ospitati rimane poco chiaro. Tra questi manufatti c'è un telescopio "meridiano" un tempo utilizzato dalla prima astronoma svedese. Lo scioglimento del dipartimento solleva interrogativi sulla conservazione e sull'uso futuro di questi preziosi pezzi di storia scientifica.

Lo scandalo dell’Università di Lund serve a ricordare fortemente la prevalenza del bullismo e delle molestie nel mondo accademico. Sottolinea la necessità che le università sviluppino risposte efficaci a tali questioni e garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti i docenti e i ricercatori. Solo allora il progresso scientifico potrà davvero prosperare.