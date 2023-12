Un nuovo studio esplora le fusioni di stelle di neutroni e le onde gravitazionali

Sommario:

Gli scienziati hanno condotto simulazioni al supercomputer per studiare l’impatto delle fusioni di stelle di neutroni sulle onde gravitazionali. Lo studio ha scoperto una correlazione significativa tra la temperatura dei resti e la frequenza delle onde gravitazionali. Questa scoperta è cruciale per i futuri rilevatori di onde gravitazionali, poiché consentirà loro di distinguere tra vari modelli di materia nucleare calda.

Stelle di neutroni: svelare i segreti della materia nucleare

Le stelle di neutroni fungono da preziosi laboratori per lo studio della materia nucleare in condizioni estreme che non possono essere replicate sulla Terra. Osservando le fusioni di stelle di neutroni utilizzando gli attuali rilevatori di onde gravitazionali, i ricercatori hanno acquisito informazioni sul comportamento della materia fredda e ultradensa. Tuttavia, questi rilevatori non sono in grado di catturare il segnale emesso dopo la fusione, che contiene informazioni vitali sulla materia nucleare calda. Si prevede che la prossima generazione di rilevatori non solo migliorerà la sensibilità a questi segnali, ma anche differenzierà tra diversi modelli, consentendo agli scienziati di sviluppare modelli più accurati per la materia nucleare calda.

Analisi dettagliata delle fusioni di stelle di neutroni

Per studiare gli effetti delle fusioni di stelle di neutroni, gli scienziati hanno utilizzato il codice informatico THC_M1. Questo codice simula le fusioni di stelle di neutroni tenendo conto della deformazione dello spaziotempo causata dai forti campi gravitazionali delle stelle, nonché dei processi di neutrini nella materia densa. I ricercatori hanno variato la capacità termica specifica nell’equazione di stato, che quantifica la quantità di energia necessaria per aumentare di un grado la temperatura della materia delle stelle di neutroni, per esaminare gli effetti termici sulla fusione. Per garantire l'affidabilità, le simulazioni sono state condotte a due risoluzioni, con corse a risoluzione più elevata ripetute utilizzando un trattamento dei neutrini più approssimativo.

Lo studio, intitolato “Thermal Effects in Binary Neutron Star Mergers”, è stato condotto da Jacob Fields, Aviral Prakash, Matteo Breschi, David Radice, Sebastiano Bernuzzi e André da Silva Schneider. È stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

I finanziamenti per questa ricerca provenivano principalmente dal Dipartimento dell'Energia, Ufficio della Scienza, programma di Fisica Nucleare, con il supporto aggiuntivo fornito dalla National Science Foundation e dall'Unione Europea. Le risorse computazionali utilizzate in questo studio sono state rese disponibili tramite il National Energy Research Scientific Computing Center, il Pittsburgh Supercomputing Center e l'Institute for Computational and Data Science presso la Pennsylvania State University.

Approfondendo la relazione tra la temperatura dei residui della fusione di stelle di neutroni e la frequenza delle onde gravitazionali, questo studio apre la strada a progressi nella rilevazione e comprensione della materia nucleare calda. I risultati offrono prospettive promettenti per i futuri rilevatori di onde gravitazionali, che consentiranno agli scienziati di svelare ulteriormente i misteri dell’universo.