Il modulo di propulsione Chandrayaan-3 dell'ISRO esplora una nuova orbita attorno alla Terra

Sommario:

Il modulo di propulsione Chandrayaan-3 dell'ISRO, che ha portato con successo il lander Vikram e il rover Pragyan sulla luna, ha intrapreso una nuova missione. Il modulo ha deviato dalla sua orbita lunare e ora orbita attorno alla Terra con più di 100 kg di carburante. Questa svolta inaspettata degli eventi ha permesso agli scienziati di condurre ulteriori esperimenti e raccogliere dati preziosi per le future missioni lunari.

Il modulo di propulsione è attualmente in orbita attorno alla Terra ad un'altitudine di 115,000 km (71,500 miglia), ben al di sopra dell'orbita geostazionaria. Il team della missione ha deciso di massimizzare il carburante rimanente utilizzandolo per ricavare ulteriori informazioni per le missioni future. Ciò include il test delle strategie operative della missione per una futura missione di ritorno del campione.

Durante la sua permanenza nell'orbita lunare, il modulo di propulsione non era inattivo. Ha gestito un esperimento di bordo chiamato SHAPE, che ha osservato la Terra e ha fornito dati preziosi per lo studio di caratteristiche simili a pianeti abitabili. Il modulo ha inoltre eseguito un'operazione speciale del carico utile SHAPE durante un'eclissi solare.

Gli ingegneri dietro la missione sono stati in grado di sfruttare al meglio il carburante rimanente eseguendo una manovra di sollevamento dell'orbita della Luna e un'iniezione trans-terrestre. Ciò ha posizionato il modulo di propulsione in un'orbita legata alla Terra. Il modulo ha effettuato quattro sorvoli lunari prima di partire dalla Luna il 10 novembre.

Attualmente, il modulo di propulsione orbita attorno alla Terra con un periodo orbitale di quasi 13 giorni, con un'inclinazione di 27 gradi. L'ISRO assicura che non vi è alcuna minaccia di avvicinamento ravvicinato con eventuali satelliti operativi in ​​orbita attorno alla Terra.

Queste operazioni inaspettate hanno consentito all'ISRO di pianificare ed eseguire manovre di traiettoria, sviluppare software ed evitare con successo uno schianto incontrollato contro la superficie lunare. L’intraprendenza degli ingegneri ha trasformato il modulo di propulsione in un veicolo spaziale versatile e multiuso, e il suo trucco finale potrebbe ancora essere scoperto.