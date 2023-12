Esplorare la possibilità di vita su Encelado: indagare sui limiti di velocità per i veicoli spaziali

By

Encelado, una delle lune di Saturno, ha catturato l'attenzione di scienziati e appassionati di spazio con i suoi geyser attivi e il potenziale per ospitare la vita. Ricerche recenti suggeriscono che un veicolo spaziale che esplora Encelado deve navigare tra i suoi pennacchi a velocità inferiori a 4.2 km/secondo per garantire la raccolta di fragili amminoacidi. Questa scoperta apre nuove possibilità per future missioni su questa luna intrigante.

Inizialmente, la scoperta dei geyser su Encelado fu una sorpresa, considerando le sue piccole dimensioni e la distanza dal Sole. Tuttavia, la missione di Cassini ha fornito immagini straordinarie di pennacchi eruttati da fratture sulla superficie lunare. Analisi successive hanno confermato la presenza di acqua ghiacciata e sostanze organiche all'interno di questi pennacchi, rendendo Encelado un candidato promettente per la vita extraterrestre.

Per studiare la composizione dei pennacchi, il Cosmic Dust Analyser della sonda Cassini ha misurato i granelli appena espulsi analizzando il loro impatto sul rilevatore. Tuttavia, gli scienziati desideravano un metodo per misurare le particelle senza vaporizzarle completamente. In risposta, i ricercatori dell’Università della California a San Diego hanno sviluppato uno spettrometro d’impatto aerosol unico in grado di studiare le dinamiche di collisione delle particelle ad alte velocità.

Gli esperimenti condotti da Robert Continetti e dal suo team dimostrano che gli amminoacidi possono resistere a velocità di impatto fino a 4.2 km/s se trasportati in pennacchi di ghiaccio, come quelli su Encelado. Questa scoperta rivoluzionaria fornisce preziose informazioni per le missioni future, garantendo la cattura intatta di particelle delicate.

Inoltre, le implicazioni vanno oltre la ricerca della vita. Comprendere il comportamento delle particelle in caso di impatto contribuisce alla chimica fondamentale e alla formazione degli elementi costitutivi della vita. Continetti e i suoi colleghi sono fiduciosi che il loro rilevatore possa non solo aiutare a identificare potenziali biofirme, ma anche a far luce sui processi chimici attivati ​​dagli impatti dei granelli di ghiaccio.

Mentre gli scienziati pianificano future missioni su Encelado e altre lune del mondo oceanico come Europa, dove sono stati osservati anche pennacchi attivi di vapore acqueo, la conoscenza acquisita da questa ricerca sarà preziosa. La prossima missione Europa Clipper, il cui lancio è previsto nel 2024, utilizzerà uno spettrometro per esplorare la composizione della superficie di Europa e indagare su potenziali pennacchi.

Considerando le velocità di impatto necessarie per una raccolta di campioni di successo, i ricercatori sono sul punto di svelare i misteri di queste lune ghiacciate e di espandere la nostra comprensione delle possibilità di vita oltre la Terra. Si prospettano tempi entusiasmanti mentre ci imbarchiamo in ulteriori esplorazioni delle affascinanti lune del nostro sistema solare.