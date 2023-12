Nuove intuizioni sulla formazione degli elementi pesanti nell'Universo

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che fornisce nuove informazioni sulla formazione degli elementi pesanti nell’universo. Teorie precedenti suggerivano che gli elementi più pesanti del ferro, come l’oro e l’argento, si fossero formati attraverso eventi catastrofici come la fusione di due stelle di neutroni. Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla rivista Science ha presentato la prima prova in assoluto della fissione nucleare che avviene nelle stelle, che potrebbe essere responsabile della creazione di questi elementi pesanti.

I ricercatori della North Carolina State University e del Los Alamos National Laboratory hanno analizzato 42 vecchie stelle della Via Lattea note per contenere elementi pesanti. Valutando le quantità di ciascun elemento pesante presente in queste stelle, gli scienziati hanno notato modelli precedentemente non riconosciuti. Ciò li ha portati a concludere che alcuni elementi, tra cui argento e rodio, sono residui della fissione nucleare di elementi pesanti.

“Abbiamo dimostrato che solo un meccanismo può essere responsabile – la fissione – e le persone si stanno scervellando su questo fin dagli anni ’1950”, ha spiegato Matthew Mumpower, coautore dello studio del Los Alamos National Laboratory.

La scoperta sfida le credenze precedenti e apre nuove strade per comprendere come si è formata la vasta gamma di elementi nell’universo. Una scoperta interessante è il rilevamento di elementi con una massa atomica superiore a 260, che non sono stati osservati naturalmente sulla Terra e nemmeno nei test sulle armi nucleari.

"Quel 260 è interessante perché non abbiamo mai rilevato nulla di così pesante nello spazio o in natura sulla Terra", ha detto Ian Roederer, un altro autore dello studio. “Ma vederli nello spazio ci dà una guida su come pensare ai modelli e alla fissione, e potrebbe darci un’idea di come si è formata la ricca diversità di elementi”.

Questa svolta nella nostra comprensione della formazione degli elementi pesanti evidenzia l’immensa complessità e diversità dell’universo. Ulteriori ricerche continueranno senza dubbio a svelare i misteri del cosmo e a far luce sulle origini degli elementi che troviamo sulla Terra e oltre.