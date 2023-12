Un nuovo studio rivela che i venti galattici si estendono oltre le singole galassie

Le ultime ricerche nel campo dell’astronomia hanno fatto luce sulla natura espansiva dei venti galattici. Gli astronomi hanno osservato l'espulsione di gas verso l'alto e verso il basso dalle galassie a spirale, estendendosi ben oltre i confini della galassia stessa. Queste scoperte rivoluzionarie, pubblicate sulla rivista Nature, forniscono supporto alla teoria prevalente dell’evoluzione delle galassie.

I venti galattici svolgono un ruolo significativo nella modellazione della formazione delle galassie, poiché consentono l’espansione delle galassie attraverso l’afflusso di gas circostante. Per molto tempo si è creduto che la presenza di stelle giovani e di buchi neri supermassicci interrompesse questa crescita spingendo il gas nello spazio tramite onde d’urto. Tuttavia, gli esatti processi coinvolti sono rimasti misteriosi.

Recentemente, i ricercatori hanno utilizzato lo strumento MUSE sul Very Large Telescope in Cile per studiare quasi duecento galassie a spirale distanti. Esaminando i segnali emessi dal gas di magnesio che circonda queste galassie, gli scienziati hanno sostenuto in modo convincente l’esistenza di venti galattici che si estendono ben oltre la singola galassia.

Nella metà delle galassie osservate, il flusso di gas ha mostrato direzioni perpendicolari, con movimento sia verso l'alto che verso il basso. Sorprendentemente, il gas è stato rilevato fino a decine di migliaia di anni luce dalla galassia, viaggiando a velocità di centinaia di chilometri al secondo attraverso lo spazio intergalattico.

L’autore principale dello studio, Yucheng Guo dell’Università di Lione, ha commentato: “Per me è una vera pietra miliare il fatto che finalmente stiamo assistendo a deflussi di gas intergalattici dalle galassie ordinarie. Finora le osservazioni erano difficili da interpretare, ma grazie a questo studio non possiamo più ignorare i venti bipolari”.

Questi risultati segnano un passo avanti significativo nella nostra comprensione dei venti galattici e del loro impatto sulla formazione delle galassie. Mappando i flussi e le velocità medi dei gas, gli scienziati possono ora perfezionare le loro simulazioni computerizzate dell’evoluzione delle galassie, fornendo informazioni cruciali sui meccanismi di crescita delle galassie.

Riferimento della Gazzetta:

Guo, Y., et al. (2023) Deflussi bipolari fino a 10 kpc per galassie massicce con spostamento verso il rosso z ≈ 1. Natura. doi.org/10.1038/s41586-023-06718-w.