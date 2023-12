Una nuova tecnica di propulsione centrifuga potrebbe salvaguardare la Terra dalle collisioni di asteroidi

I recenti progressi nelle tecniche di deflessione degli asteroidi hanno il potenziale per rivoluzionare la nostra capacità di mitigare la minaccia degli oggetti celesti in rotta di collisione con la Terra. I metodi tradizionali, come i dispositivi di simulazione ad alta velocità o i dispositivi di detonazione, spesso si basano su risultati incerti a causa della loro natura “colpisci e spera”. Tuttavia, uno studio innovativo di Nahum Melamed e Tom Heinsheimer propone un approccio alternativo che utilizza la propulsione centrifuga e l’espulsione di materiale per alterare gradualmente la traiettoria di un asteroide lontano dal nostro pianeta.

La nuova tecnica prevede l’impiego di una centrifuga e di un alimentatore sulla superficie di un potenziale dispositivo di simulazione. Raccogliendo porzioni dell'asteroide ed espellendole nello spazio, il rinculo creato durante l'espulsione provoca un trasferimento di quantità di moto che reindirizza il percorso dell'oggetto. A differenza dei metodi precedenti, questo approccio consente aggiustamenti precisi attraverso un processo di “espulsione, misurazione e ripetizione”. È possibile prendere in considerazione fattori come il sito di atterraggio, la rotazione dell'asteroide, la velocità, la direzione, i tempi e la massa delle espulsioni, fornendo flessibilità nella messa a punto delle regolazioni della traiettoria.

Il potenziale di questo nuovo approccio è vasto. I ricercatori ritengono che con solo poche settimane di funzionamento, gli asteroidi simili per dimensioni a Chelyabinsk e Tunguska potrebbero essere deviati. Inoltre, minacce ancora più grandi come l’asteroide Bennu, che rappresenta un rischio nella seconda metà del 22° secolo, potrebbero essere scongiurate con successo in pochi anni di attività.

Questa tecnica rivoluzionaria non solo offre una soluzione più efficiente e affidabile per la difesa planetaria, ma riduce anche la necessità di metodi più rischiosi. In teoria, potrebbe rendere obsoleta la necessità di veicoli spaziali ad alta velocità o di detonazioni. Le implicazioni sono significative, poiché questa innovazione potrebbe potenzialmente eliminare la necessità di scene di eroismo in stile hollywoodiano da parte di artisti del calibro di Bruce Willis e dei suoi colleghi.

Sebbene la minaccia di una collisione con un asteroide rimanga rara, le potenziali conseguenze richiedono la nostra massima attenzione. Con il continuo sviluppo di nuove strategie come la propulsione centrifuga, astronomi e scienziati hanno maggiori possibilità di proteggere il nostro pianeta da questi rischi cosmici. Con l’avanzamento delle tecniche di rilevamento e tracciamento, l’umanità sarà meglio attrezzata per proteggersi da potenziali impatti, garantendo un futuro più sicuro per le generazioni a venire.