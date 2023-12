Il rilevamento della materia oscura si estende ai pianeti: approfondimenti dalla missione Cassini

Gli scienziati sono da tempo affascinati dal mistero che circonda la materia oscura, una sostanza che si ritiene costituisca il 27% della massa e dell’energia nell’universo. A differenza della materia ordinaria, la materia oscura non emette, assorbe o riflette la luce, rendendola invisibile e difficile da rilevare. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che la materia oscura potrebbe lasciare alcuni indizi nelle sue interazioni con i pianeti.

Nel 2000, la navicella spaziale Cassini, lanciata nel 1997, ha offerto un'opportunità unica per esplorare la presenza della materia oscura. Equipaggiato con una serie di strumenti in grado di registrare dati su varie lunghezze d'onda, Cassini osservò i pianeti nel suo cammino verso Saturno. Di particolare interesse è stata la misurazione dei cationi triidrogeno, ioni comuni presenti in tutto l'universo.

I cationi triidrogeno vengono prodotti quando l'idrogeno molecolare interagisce con i raggi cosmici, le radiazioni ultraviolette estreme, i fulmini planetari o gli elettroni accelerati nei campi magnetici planetari. Il gruppo di ricerca dietro la missione Cassini ha ipotizzato che le particelle di materia oscura catturate dalle atmosfere planetarie, in particolare nella ionosfera, potrebbero portare alla produzione di radiazioni ionizzanti rilevabili.

Per testare questa ipotesi, il team si è concentrato su Giove, noto per il suo nucleo relativamente freddo e per le efficienti capacità di catturare la materia oscura. Analizzando i dati del Cassini Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS), il team ha cercato segni di ionizzazione della materia oscura nella ionosfera di Giove. Per ridurre al minimo l'interferenza di altre radiazioni, i dati sono stati raccolti da 3 ore prima e dopo la mezzanotte gioviana, quando l'irradiazione solare ultravioletta estrema era al minimo. Il team si è concentrato anche sulle latitudini più basse, lontano dagli elevati campi magnetici vicino alle regioni polari.

La rilevazione della ionizzazione della materia oscura nell’atmosfera di Giove apre un nuovo approccio per svelare i misteri di questa sostanza enigmatica. Inoltre, la ricerca suggerisce che gli esopianeti situati nelle regioni ricche di materia oscura della galassia potrebbero servire come potenziali fonti per ulteriori esplorazioni.

Mentre la materia oscura rimane sfuggente, gli scienziati continuano a ampliare i confini della nostra comprensione e a ideare metodi innovativi per la sua rilevazione. La missione Cassini offre una prospettiva unica e rivela il potenziale dei pianeti di fornire preziose informazioni sulla natura della materia oscura.